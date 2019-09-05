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“Daha iyi olmaya çalışacağız“

MALATYA (AA) - BtcTurk Yeni Malatyaspor'un sportif direktörü Ali Ravcı, hiçbir mazeretin arkasına sığınmadan sadece takımlarına ve eksiklerine odaklanarak daha iyi olmaya çalışacaklarını belirtti.

Spor 05.09.2019, 16:16 05.09.2019, 16:50
“Daha iyi olmaya çalışacağız“
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MALATYA (AA) - BtcTurk Yeni Malatyaspor'un sportif direktörü Ali Ravcı, hiçbir mazeretin arkasına sığınmadan sadece takımlarına ve eksiklerine odaklanarak daha iyi olmaya çalışacaklarını belirtti.

Ali Ravcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligin 3. haftasında sahalarında 3-2 yenildikleri Alanyaspor maçının artık geride kaldığını söyledi.

Alanyaspor karşılaşmanın skoruna bakılarak, takımla ilgili değerlendirme yapılmasının yanlış olduğunu aktaran Ravcı, şunları kaydetti:

"Son oynadığımız Alanyaspor maçı skor olarak kötü olabilir ama biz takımımızın, o sonucun yansıttığı gibi kötü olmadığını biliyoruz. Aksine oyuncularımız özellikle ikinci yarıdaki performansıyla hepimize inanacağımız bir şey gösterdi. Geleceğe hep umutla ve iyimser baktık. Güçlü karaktere sahip oyuncularımız var. Eksiklerimiz olabilir ancak hiçbir mazeretin arkasına sığınmadan, sadece takımımıza ve eksiklerimize odaklanarak, daha iyi olmaya çalışacağız. Ligin henüz başındayız ve oynayacağımız daha çok maç var."

Ravcı, takımda sakatlığı devam eden Moryke Fofana ve Gökhan Töre'nin tedavilerinin devam ettiğini sözlerine ekledi.

#alanyaspor #Ali Ravcı #futbol #malatya #süper lig
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