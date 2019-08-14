Daniel Sturridge bombası! Fenerbahçe

İngiliz basını F.Bahçe’nin Liverpool’dan ayrılan ve Trabzon ile de anılan golcü oyuncunun peşinde olduğunu öne sürdü

F.Bahçe'nin Ç.Rize'den Vedat Muriç transferine rağmen zaman zaman hücum hattında sıkıntı yaşaması sebebiyle yönetim harekete geçerken İngiltere'den gelen haberler sarı-lacivertli camiayı heyecanlandırdı. Daily Mail'de yer alan habere göre Kanarya, Trabzonspor'un da kadrosuna katmak için çaba sarf ettiği Daniel Sturridge'e kanca attı. Habere göre F.Bahçe, 29 yaşındaki oyuncuya haftada 60 bin sterlin değerinde üç yıllık bir sözleşme teklif etti.

BONSERVİSİ ELİNDE

Ancak bu transferi gerçekleştirmek pek kolay değil. Son olarak Liverpool'un formasını giyen ve sözleşmesi sona erdiği için bonservisi elinde olan yıldız ismi Marsilya, R.Betis, Eintracht Frankfurt, Atalanta ve DC United dahil olmak üzere toplam 13 kulübün istediği konuşuluyor.

18 MAÇTA İKİ GOL

FENERBAHÇE'YE RAMİ MÜJDESİ

Geçen sezon İngiliz devi Liverpool formasıyla 18 maça çıkan ve bu süreçte 510 dakika sahada kalan yıldız oyuncu 2 kez rakip fileleri sarsarken 1 kez de asist yaptı. Sturridge'in İngiltere Milli Takımı'nda da 26 karşılaşmada 9 golü bulunuyor.

Zanka'yı alan F.Bahçe'ye bir süredir ismi gündemde olan Adil Rami'den de sevindirici haber geldi. Fransız kulübü Marsilya tecrübeli stoperin sözleşmesini tek taraflı feshetti. Fenerbahçe'nin transfer gözdesine fesih mektubu gönderen Marsilya'nın Rami defterini kapattığı aktarıldı. Kanarya Rami için devreye girerse, milli stoperi bonservis bedeli olmadan transfer edebilecek.

SAVUNMA İKİLİSİ MERAK EDİLİYOR

Hazırlık döneminde 6 maçta 18 gol yiyerek dikkatleri üzerine çeken Fenerbahçe'de, ligin ilk haftasında oynanacak Gazişehir Gaziantep maçında hangi stoper ikilisinin oynayacağı merak ediliyor. Kanarya'da yeni transfer Zanka'nın ilk 11'de sahaya çıkıp çıkmayacağı netlik kazanmazken Serdar Aziz'in ise riske edilmeyeceği öğrenildi. Ersun Yanal'ın bu bölgede Sadık'ı oynatacağı ileri sürülse de Jailson'un da bu bölgeye çekilebileceği konuşuluyor.

Kaynak:Yeniasır