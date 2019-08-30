Son Dakika
Ünlü tatil merkezinde kadın cinayetlerine kefenle tepki
Turhan Çömez Türkiye’ye döndü
Anne ile kızının üzerine araç devrildi: 1 ölü, 7 yaralı
Trafoda patladı: Yüksek voltaj elektronik eşyaları yaktı
Türk Yıldızları’ndan nefes kesen gösteri
Malatya’da trafik kazası: 1 ölü, 7 yaralı
Kaçak elektronik sigara imalathanesine baskın
"F-35’leri satın alamazsak diğer alternatifleri arayacağız”
Ege Denizi’nde deprem
Yeni evli iş yeri sahibi hırsızlara seslendi

Danijel Aleksic, Medipol Başakşehir'de

- Turuncu-lacivertli kulüp, Sırp futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Spor 30.08.2019, 14:02
Danijel Aleksic, Medipol Başakşehir'de


İSTANBUL (AA) - İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, sezon başında Yeni Malatyaspor'dan El Ahli'ye transfer olan Sırp futbolcu Danijel Aleksic'i kadrosuna kattı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre 28 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.

Aleksic için düzenlenen imza törenine İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Üst Yöneticisi (CEO) Mustafa Eröğüt de katıldı.

Kulüpten transferle ilgili yapılan açıklamada, "Geçen sezon Yeni Malatyaspor'da gösterdiği performansla dikkat çeken ve sezon başında El Ahli'ye transfer olan Aleksic, bundan böyle Başakşehir forması giyecek. Danijel Aleksic’e ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

#Danijel Aleksic #futbol #Medipol Başakşehir #Spor Toto Süper Lig #süperlig #transfer
Yorumlar (0)
26°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 30 Ağustos 2019
İmsak 04:38
Güneş 06:07
Öğle 12:54
İkindi 16:36
Akşam 19:32
Yatsı 20:55
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 2 6
2. Alanyaspor 2 6
3. Denizlispor 2 6
4. Çaykur Rizespor 2 6
5. Trabzonspor 2 4
6. Sivasspor 2 3
7. Malatyaspor 2 3
8. Beşiktaş 2 3
9. Antalyaspor 2 3
10. Gazişehir 2 3
11. Ankaragücü 2 2
12. Konyaspor 2 2
13. Kayserispor 2 1
14. Galatasaray 2 1
15. Kasımpaşa 2 1
16. Gençlerbirliği 2 0
17. Başakşehir 2 0
18. Göztepe 2 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 2 6
2. Hatayspor 2 6
3. Fatih Karagümrük 2 6
4. Adana Demirspor 2 4
5. Keçiörengücü 2 4
6. Adanaspor 2 3
7. Akhisar Bld.Spor 2 3
8. Osmanlıspor 2 3
9. Bursaspor 2 3
10. Balıkesirspor 2 3
11. Menemen Belediyespor 2 3
12. İstanbulspor 2 2
13. Erzurum BB 2 1
14. Boluspor 2 1
15. Altay 2 1
16. Altınordu 2 0
17. Giresunspor 2 0
18. Eskişehirspor 2 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 3 9
2. Man City 3 7
3. Arsenal 3 6
4. Leicester City 3 5
5. M. United 3 4
6. Burnley 3 4
7. Tottenham 3 4
8. Brighton 3 4
9. Sheffield United 3 4
10. Crystal Palace 3 4
11. Bournemouth 3 4
12. Everton 3 4
13. Chelsea 3 4
14. West Ham 3 4
15. Wolverhampton 3 3
16. Aston Villa 3 3
17. Norwich City 3 3
18. Southampton 3 3
19. Newcastle 3 3
20. Watford 3 0
Takımlar O P
1. Sevilla 2 6
2. Atletico Madrid 2 6
3. Real Madrid 2 4
4. Real Valladolid 2 4
5. Athletic Bilbao 2 4
6. Real Sociedad 2 4
7. Deportivo Alaves 2 4
8. Osasuna 2 4
9. Barcelona 2 3
10. Levante 2 3
11. Mallorca 2 3
12. Celta de Vigo 2 3
13. Villarreal 2 1
14. Granada 2 1
15. Eibar 2 1
16. Getafe 2 1
17. Valencia 2 1
18. Espanyol 2 1
19. Leganés 2 0
20. Real Betis 2 0
Günlük GazetelerTümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@