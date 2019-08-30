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Danijel Aleksic, Medipol Başakşehir'de
- Turuncu-lacivertli kulüp, Sırp futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
Spor 30.08.2019, 14:02
İSTANBUL (AA) - İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, sezon başında Yeni Malatyaspor'dan El Ahli'ye transfer olan Sırp futbolcu Danijel Aleksic'i kadrosuna kattı.
Aleksic için düzenlenen imza törenine İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Üst Yöneticisi (CEO) Mustafa Eröğüt de katıldı.
Kulüpten transferle ilgili yapılan açıklamada, "Geçen sezon Yeni Malatyaspor'da gösterdiği performansla dikkat çeken ve sezon başında El Ahli'ye transfer olan Aleksic, bundan böyle Başakşehir forması giyecek. Danijel Aleksic’e ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.
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