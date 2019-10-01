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Darüşşafaka Tekfen, Avrupa sezonunu Slovenya'da açıyor

- Yeşil-siyahlı basketbol takımı, ULEB Avrupa Kupası C Grubu ilk maçında yarın deplasmanda Cedevita Olimpija'yla karşılaşacak

Spor 01.10.2019, 09:38
Darüşşafaka Tekfen, Avrupa sezonunu Slovenya'da açıyor


İSTANBUL (AA) - Darüşşafaka Tekfen Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası C Grubu ilk maçında yarın Slovenya'da Cedevita Olimpija'yla karşılaşacak.

Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da Arena Stozice'de oynanacak karşılaşma TSİ 20.30'da başlayacak.

Bu organizasyonda son olarak 2017-2018 sezonunda yer alan ve kupayı müzesine götüren Darüşşafaka Tekfen, geride kalan sezon THY Avrupa Ligi'nde yer almıştı.

C Grubu'nda Cedevita Olimpija dışında Germani Brescia Leonessa (İtalya), Joventut Badalona (İspanya), Nanterre 92 (Fransa) ve UNICS Kazan'la (Rusya) mücadele edecek Darüşşafaka Tekfen, ilk 4'e girerek Son 16'ya kalmayı hedefliyor.

#basketbol #C Grubu #Cedevita Olimpija #darüşşafaka tekfen #ULEB Avrupa Kupası
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