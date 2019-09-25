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Darüşşafaka Tekfen, Gary Browne'ı kadrosuna kattı

İSTANBUL (AA) - Basketbol Süper Ligi takımlarından Darüşşafaka Tekfen, Porto Rikolu oyuncu Gary Browne'ı transfer etti.Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Çin'de düzenlenen 2019 FIBA Dünya Kupası'nda Porto Riko Milli Takımı...

Spor 25.09.2019, 16:24
Darüşşafaka Tekfen, Gary Browne'ı kadrosuna kattı


İSTANBUL (AA) - Basketbol Süper Ligi takımlarından Darüşşafaka Tekfen, Porto Rikolu oyuncu Gary Brownetransfer etti.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Çin'de düzenlenen 2019 FIBA Dünya Kupası'nda Porto Riko Milli Takımı forması giyen 26 yaşındaki oyun kurucu ile anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

Browne'ın geçen seneyi İsrail Winner Lig ve Porto Riko Ligi'nde geçirdiği aktarılırken, şu ifadelere yer verildi:

"Oyuncumuz, Porto Riko'nun beklentilerin üzerine çıktığı Dünya Kupası'nda maç başına 9 sayı, 3,6 ribaund ve 4,6 asist ortalamalarıyla dikkatleri üzerine çekti. Kritik anlarda da sahne alan Browne, Tunus karşısında 4 saniye kala bulduğu basketle takımını turnuvada ilk 16'ya taşıyan isim oldu. Avrupa sahnesinde de tecrübesi bulunan yeni transferimiz, geçen sene İroni Hai Motors formasıyla İsrail Ligi'nde 14 sayı, 4,8 ribaund ve 5 asistle, FIBA Avrupa Kupası'nda da 10 sayı, 4,2 ribaund ve 5,6 asistle oynadı."


#basketbol #darüşşafaka tekfen #Gary Browne #transfer
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