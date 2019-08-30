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Darüşşafaka Tekfen, Sinan Güler için imza töreni düzenledi
İSTANBUL (AA) - Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Darüşşafaka Tekfen, kadrosuna kattığı oyun kurucu Sinan Güler için imza töreni düzenledi.Darüşşafaka Ayhan Şahenk Spor Salonu'nda kulüp başkanı Ümit Başkırt ve genel menajer Ahmet...
Spor 30.08.2019, 12:21 30.08.2019, 15:27
Darüşşafaka Ayhan Şahenk Spor Salonu'nda kulüp başkanı Ümit Başkırt ve genel menajer Ahmet Eran'ın yer aldığı imza töreninde, 35 yaşındaki oyuncuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalandı.
Sinan Güler, geride kalan sezon Fenerbahçe Beko formasıyla Basketbol Süper Ligi'nde 27 maçta, 5,8 sayı, 2,3 asist ve 1,8 ribauntla, THY Avrupa Ligi'nde ise 14 müsabakada, 1,5 sayı, 0,6 asist ve 0.1 ribaunt ortalamasıyla oynadı.
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