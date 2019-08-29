Darüşşafaka Tekfen, Sinan Güler'i kadrosuna kattı





İSTANBUL (AA) -Süper Ligi ekiplerinden, Fenerbahçe Beko ile yollarını ayıran'i kadrosuna kattı.

Yeşil-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Darüşşafaka Tekfen'e hoş geldin Sinan Güler!" ifadeleri kullanıldı.

35 yaşındaki oyun kurucu, geride kalan sezon Fenerbahçe Beko formasıyla Basketbol Süper Ligi'nde 27 maçta, 5,8 sayı, 2,3 asist ve 1,8 ribauntla, THY Avrupa Ligi'nde ise 14 müsabakada, 1,5 sayı, 0,6 asist ve 0.1 ribaunt ortalamasıyla oynadı.