Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası
- Sapanca Gölü'nde düzenlenen şampiyonada, bin ve 2 bin metrelik parkurda yarışlar gerçekleştirildi
SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlenen Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası başladı.
Sapanca Gölü'ndeki Kırkpınar parkurunda düzenlenen yarışlara, erkekler ve bayanlarda toplamda 267 sporcu katıldı.
Sporcuların, ferdi ve takım halinde mücadele ettiği kupada, bin ve 2 bin metrelik parkurda eleme yarışları ve finaller gerçekleştirildi.
Organizasyon, yarın yapılacak müsabakaların ardından sona erecek.
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Türkiye Kürek Federasyonu Başkan Vekili Remzi Tan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyonada bayanlarda 85, erkeklerde 182 sporcunun mücadele ettiğini söyledi.
Şampiyonada ilk gün yarışlarında alınan sonuçlar şöyle:
19 yaş altı erkekler dört çifte dümencili: 1. Adıyaman Gençlik ve Spor, 2. Sinop Kürek, 3. İznik Spor
19 yaş altı kızlar tek çifte: 1. Sinop Kürek B, 2. Denizciler B, 3. İzmir Kürek A
19 yaş altı kızlar iki çifte: 1. Ferdi karma B, 2. Sinop Kürek, 3. Sinop Gençlik ve Spor B
19 yaş altı erkekler tek çifte: 1. Sakarya Gençlik Merkezi, 2. Altınboynuz, 3. Sinop Kürek B
19 yaş altı erkekler iki çifte: 1. İznik Spor, 2. Bayramoğlu Yelken ve Su Sporları, 3. Sinop Gençlik ve Spor
19 yaş altı kızlar dört çifte dümencili: 1. Adıyaman Gençlik ve Spor, 2. Sinop Gençlik ve Spor B, 3. İzmit Sümerspor Kürek
Şampiyona yarın yapılacak yarışların ardından sona erecek.
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