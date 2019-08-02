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Deniz Türüç Fenerbahçe’de

Fenerbahçe, Kayserispor’dan Deniz Türüç’ü kadrosuna kattı.

Spor 02.08.2019, 20:50
Deniz Türüç Fenerbahçe’de

Fenerbahçe, Kayserispor’dan Deniz Türüç’ü kadrosuna kattı.

Fenerbahçe, Deniz Türüç’ün transferi için Kayserispor Kulübü ile anlaşmaya vardı. Önümüzdeki günlerde sağlık kontrolünden geçecek olan Türüç ile 3 yıllık anlaşma sağlanılacağı öğrenildi.

(İHA)
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