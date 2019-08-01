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Deniz Türüç Fenerbahçe’yi tercih etti

İstikbal Mobilya Kayserispor kaptanı Deniz Türüç, Fenerbahçe ile anlaştı.

Spor 01.08.2019, 09:10 01.08.2019, 09:18
Deniz Türüç Fenerbahçe’yi tercih etti

İstikbal Mobilya Kayserispor kaptanı Deniz Türüç, Fenerbahçe ile anlaştı.

Fenerbahçe ile Galatasaray’ın kadrosuna katmak istediği İstikbal Mobilya Kayserispor kaptanı Deniz Türüç kararını verdi. Galatasaray’ın Emre Mor transferi sonrasında Fenerbahçe ile son bir görüşme yapan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu teklifi kabul etti. Fenerbahçe ile İstikbal Mobilya Kayserispor arasında son bir görüşme yapılacak ve bonservis rakamı netleştirilecek. Deniz’in bu hafta yeni takımı ile mukavele yapacağı da öğrenildi.

İstikbal Mobilya Kayserispor Başkanı Erol Bedir, kaptan Deniz Türüç’ün tercihi doğrultusunda adım atacaklarını açıklamıştı.

(İHA)

#İstikbal Mobilya Kayserispor kaptanı Deniz Türüç #spor #spor haberleri #fenerbahçe #deniz türüç #Deniz Türüç Fenerbahçeyi tercih etti
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