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DenizBank, Avrupa Ligi ve ULEB Avrupa Kupası'na sponsor oldu

DenizBank, Avrupa'nın en önemli basketbol organizasyonları THY Avrupa Ligi ile ULEB Avrupa Kupası'nın global sponsoru oldu.

Spor 02.10.2019, 16:31 02.10.2019, 16:50
DenizBank, Avrupa Ligi ve ULEB Avrupa Kupası'na sponsor oldu
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İSTANBUL (AA) - DenizBank, Avrupa'nın en önemli basketbol organizasyonları THY Avrupa Ligi ile ULEB Avrupa Kupası'nın global sponsoru oldu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, DenizBank ile Avrupa Ligi arasında bu sezondan başlamak üzere 6 yıllık sponsorluk anlaşması imzalandı. Anlaşmaya göre DenizBank, hem THY Avrupa Ligi'nin hem de ULEB Avrupa Kupası'nın global sponsorluğunu üstendi.

Konuyla ilgili açıklama yapan, DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, "Bankamızın, küresel çapta 200'ü aşkın ülkede izlenen turnuvalar ile heyecan verici yol arkadaşlığı başlıyor. Yapmış olduğumuz ortaklık ile 'spora evet' diyerek başladığımız bu alandaki varlığımızı daha da sağlam temellere oturtuyor, basketbol sevgisinin toplumun geniş kesimleriyle buluşması için katkı sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

İki kupada da Türk takımlarının yakın zamanda şampiyonluk sevinci yaşadığını hatırlatan Ateş, anlaşmanın her iki tarafa da hayırlı olmasını temenni etti.

Avrupa Ligi Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Jordi Bertomeu, anlaşmadan dolayı mutluluğunu aktararak "Yeni global ortağımız DenizBank'a 'hoş geldin' demekten memnuniyet duyuyoruz. DenizBank, Türkiye’deki ve diğer ülkeler ve bölgelerdeki en büyük bankalardan biri olarak müşterileri arasında büyük bir saygınlığa sahip. Bu yeni sponsorluk sözleşmesi ile DenizBank'a geçen yıl sayısı 3,13 milyara ulaşan bir seyirci kitlesi ile üst seviyede bir tanıtım penceresi açıyor ve sporun gelişimi için sağladığı mevcut katkıları destekliyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Öte yandan iş birliği çerçevesinde yapılan reklam filminde Anadolu Efes'ten Bryant Dunston ve Krunoslav Simon, Fenerbahçe Beko'dan Jan Vesely ve Kostas Sloukas, AX Armani Exchange Milan'dan Sergio Rodriguez, Barcelona'dan Ante Tomic ile CSKA Moskova'dan Will Clyburn banka çalışanı rolünde yer aldı. Çekimler esnasında seti ziyaret eden DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş de basketbolcularla spor ve finans üzerine bir sohbet gerçekleşti.

#basketbol #Denizbank #sponsor #THY Avrupa Ligi #ULEB Avrupa Kupas
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