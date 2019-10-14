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Denizlispor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 8. haftasında 20 Ekim Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Spor 14.10.2019, 14:32 14.10.2019, 16:41
Denizlispor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü

DENİZLİ (AA) - Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 8. haftasında 20 Ekim Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Haluk Ulusoy Tesisleri'nde teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular, koşu ve taktik çalışmalar gerçekleştirdi.

Antrenmanda, Özdilek, futbolcularla yakından ilgilenerek, sık sık uyarılarda bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#Yukatel Denizlispor #idman #fenerbahçe #antrenman
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