Denizlispor, Galatasaray ile 39. randevuya çıkacak

Süper Lig’in son şampiyonu Galatasaray, ligin yeni ekiplerinden Yukatel Denizlispor ile 9 yıl aradan sonra 39. randevuya çıkacak.

Denizlispor, Süper Lig’in açılış karşılaşmasında Galatasaray’ı konuk edecek. Atatürk Stadı’nda 20.30’da başlayacak maçı Abdulkadir Bitigen yönetecek. İki ekip ligde en son Denizlispor’un küme düştüğü 2009-2010 sezonunda karşılaşırken, son maçı Galatasaray 2-1 kazandı.

Ligde şimdiye kadar iki takım arasında oynanan 38 maçın 25’ini Galatasaray kazanırken, Denizlispor ise 5 maçtan galip ayrıldı. 8 karşılaşmada ise ise eşitlik bozulmadı. Galatasaray’ın attığı 72 gole, Denizlispor 33 golle karşılık verdi.

(Gökten Ceylan/İHA)