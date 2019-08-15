Denizlispor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Denizlispor Galatasaray maç saati ilk hafta maç programının yayınlanmasının ardından netleşmişti. Hazırlık maçları kapsamında yeni transferlerini sahada görme fırsatı bulan iki takım bu kez resmi müsabakaya çıkacak.



Sarı kırmızılı takım sezonun ilk resmi maçında Türkiye Süper Kupa final mücadelesinde Akhisar’ı 1-0 yenerek kupanın sahibi olmuştu.

Denizlispor Galatasaray Maç İstatislikleri

Sarı-Kırmızılılar, geride kalan 61 sezondaki ilk hafta maçlarında 42 galibiyet alırken 11 kez mağlup oldu.

Denizli Atatürk Stadı’nda oynanacak olan müsabaka öncesinde iki takım 42 kez karşı karşıya gelmişti. 28 kez Galatasaray’ın üstünlüğü ile sona eren maçlarda 5 kez ise Denizlispor sahadan galibiyetle ayrılmıştı.

Bireysel anlamdaki son 15 mücadelesinde ise sadece 1 kez mağlup olan Denizlispor iyi bir istatistik yakalamıştı. Galatasaray ise son 15 maçında 4 mağlubiyet 2 beraberlik ve 9 galibiyet istatistiğine sahip.

Denizlispor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?

Galatasaray’da Denizlispor hazırlıkları sürüyor

Süper Lig’in açılış mücadelesinde hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalacak. İki ekibin müsabakası ise 16 Ağustos 2019 Cuma günü oynanacak. TSİ 20.30’da başlayacak olan karşılaşma Bein Sports ekranlarından canlı izlenebilecek.

Süper Lig’in ilk haftasında 16 Ağustos Cuma günü Yukatel Denizlispor’a konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde ısınma hareketlerinin yapıldığı belirtildi.

Core ve stabilizasyon ile başlayan idmanın, kumda kuvvet ve rampada koşu çalışmasıyla devam ettiği aktarıldı. Ana bölümünde sınırlı alanda çift kale taktik oyun oynanan antrenmanın, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandığı kaydedildi.

Galatasaray, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve Denizli’ye hareket edecek.

Galatasaray’ın Denizlispor maç kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Fernando Muslera, Ahmet Çalık, Jean Michaël Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Ryan Babel, Batuhan Şen, Martin Linnes, Ryan Donk, Yunus Akgün, Ömer Bayram, Jimmy Durmaz, Mariano Ferreira, Christian Luyindama, Atalay Babacan, Okan Kocuk, Marcos Teixeira, Yuto Nagatomo, Sofiane Feghouli, Konstantinos Mitroglou, Mbaye Diagne, Emre Mor.