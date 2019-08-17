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Denizlispor - Galatasaray maçının ardından
Süper Lig’in ilk haftasında Yukatel Denizlispor evinde Galatasaray’ı 2-0 mağlup etti. Maçın ardından teknik adamlar mücadeleyi değerlendirdi.
Spor 16.08.2019, 23:28
Süper Lig’in ilk haftasında Yukatel Denizlispor evinde Galatasaray’ı 2-0 mağlup etti. Maçın ardından teknik adamlar mücadeleyi değerlendirdi.
DAVALA: "10 KİŞİ KALINCA DEPLASMANDA İŞİNİZİ ZORLAŞIYOR"
Galatasaray Antrenörü Ümit Davala ise, “Oyuna istediğimiz gibi başladık. 15-20 dakika içinde oyunu çevirebilirdik ama olmadı. Penaltı kaçtı ama oyun içinde bunlar var. 10 kişi kalınca deplasmanda işinizi zorlaşıyor. Rakibe direnç verdik. Pozisyon olmadan bir gol yedi. Kırılma noktamız bu pozisyondu. Golü yedikten sonra 10 kişi toparlamak zor oluyor. Telafisi olan maç. Ligin ilk maçını oynadık” şeklinde konuştu.(İHA)
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