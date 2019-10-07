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Denizlispor ligin 8. haftasına 13. sırada girdi

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor ligin 8. haftasına 8 puanla 13. sırada girdi.

Spor 07.10.2019, 15:18
Denizlispor ligin 8. haftasına 13. sırada girdi

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor ligin 8. haftasına 8 puanla 13. sırada girdi.

Yeşil siyahlı ekip 8 puan ve avaraj farklı ile ligde 13. sırada bulunuyor. Denizlispor ligde Göztepe, Beşiktaş ve Çaykur Rizespor ile aynı puana sahip. Geçtiğimiz hafta Yeni Malatya deplasmanına büyük ümitlerle giden horoz sahadan 5-1’lik skorla mağlup ayrılınca 8 puanda kaldı. Ligde 10 puan atan Denizlispor kalesinde ise 12 gol gördü. Denizlispor ligin 8. Haftasında 20 Ekim Pazar günü saat 19.00’da sahasında Fenerbahçe’yi konuk edecek.

Malatya deplasmanının ardından yapılan izin sonrası yeşil ekip çalışmalarına Haluk Ulusoy Tesisleri’nde başladı.

(İHA)
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