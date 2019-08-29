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Denizlisporlu oyuncuların hedefi 3'te 3 yapmak

DENİZLİ (AA) - Yukatel Denizlisporlu oyuncular Oğuz Yılmaz ve Zeki Yavru, Süper Lig'in 3. haftasında konuk olacakları Göztepe karşısında başarılı futbollarını sürdürmek istediklerini söyledi.

Spor 29.08.2019, 08:51 29.08.2019, 11:07
Denizlisporlu oyuncuların hedefi 3'te 3 yapmak
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DENİZLİ (AA) - Yukatel Denizlisporlu oyuncular Oğuz Yılmaz ve Zeki Yavru, Süper Lig'in 3. haftasında konuk olacakları Göztepe karşısında başarılı futbollarını sürdürmek istediklerini söyledi.

Süper Lig'in ilk 2 haftasında Galatasaray ve Antalyaspor'u yenerek oldukça başarılı bir başlangıç yapan yeşil-siyahlı ekip, 31 Ağustos Cumartesi günü Göztepe ile deplasmanda oynanacak müsabakanın hazırlıklarını Haluk Ulusoy Tesisleri'nde teknik direktör Yücel İldiz yönetiminde sürdürürken, oyuncular Oğuz Yılmaz ve Zeki Yavru basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Her maça 3 puan parolasıyla çıktıklarını kaydeden Oğuz Yılmaz, "Hatayı kabul etmeyen bir lig. Biraz alışma sürecim oldu. Bundan sonra daha iyi olacağını düşünüyorum. Her maça aynı ciddiyetle hazırlanıyoruz. Her maça galibiyet için çıkıyoruz. Antalya'da galip gelerek gülen taraf biz olduk. Çok mutluyuz. Milli maç arasından önceki Göztepe maçına da puan veya puanlar almak için çıkacağız. Ona göre çalışıyoruz." diye konuştu.

Takım arkadaşı Cristian Sapunaru'nun kendisine büyük destek verdiğini ve iyi anlaştıklarını aktaran Oğuz, "Sağolsun bana ağabeylik yapıyor. Çok iyi uyum sağladık. Aramızda çok iyi bağ oluştu. Bu da sahaya yansıyor." ifadelerini kullandı.

- Yavru : "Kötü günlerde de galip gelmek çok önemli"

Akhisarspor'dan transfer edilen Zeki Yavru, lige güzel bir başlangıç yaptıklarını, takımın uyum aşamasını hızlı şekilde atlattığını dile getirdi.

Sezona çok iyi başladıklarını vurgulayan Zeki, "Galibiyetler gelince güzel. Ama Antalya'da istediğimiz oyunu sahaya yansıttığımız söylenemez. Kötü günlerde de galip gelmek çok önemli. O gün belki hayatımızda oynadığımız en yorucu maçlardan bir tanesiydi. İki haftada iki galibiyet almak çok önemliydi. Önümüzde zorlu bir deplasman var. Hocamızın bize Göztepe maçıyla ilgili verdiği görevleri en iyi şekilde yerine getirip, maça da en iyi şekilde hazırlanacağız." şeklinde konuştu.

#antrenman #deplasman #idman #maç #Yukatel Denizlispor
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