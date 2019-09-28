Derbi maçın ardından
- Galatasaraylı futbolcu Babel: "Adil bir sonuç olduğunu düşünüyorum" - Sarı-kırmızılı oyuncu Luyindama: "Lig uzun, daha zamanımız var"
İSTANBUL (AA) - Galatasaraylı futbolcu Ryan Babel, Süper Lig'de Fenerbahçe ile golsüz berabere kaldıkları derbideki sonucun adil olduğunu söyledi.
Sarı-kırmızılı futbolcu Christian Luyindama da müsabakaya galibiyet için çıktıklarını belirterek, "Ancak futbol 3 sonuca da açık. Burada beraberlik ortaya çıktı. Biz konsantre olarak devam ediyoruz. Defansif anlamda gol yemememiz iyiydi. Genel olarak baktığımızda iyi olduğumuzu düşünüyorum. Ofansif anlamda iyi oyunculara sahibiz ama organizasyon sorunu yaşıyoruz. Lig uzun, daha zamanımız var." ifadelerini kullandı.
Mario Lemina ise karşılaşmanın zor geçtiğini anlatarak, "Aslında 0-0 beklediğimiz sonuç değildi. Ben de 2 gol fırsatı kaçırdım. Şimdi önümüze bakıp, Şampiyonlar Ligi'ne hazırlanmamız gerekiyor. İyi savunma yaptık ancak ofansif anlamda iyi değildik. Biraz daha üzerine çalışıp, daha iyisini yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.
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