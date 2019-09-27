Son Dakika
9 ilçede 14 okul tatil edildi
GÜNDEM ÖZETİ / 27 Eylül 2019
Güvenlik güçlerinin koruyucuları zırhlı araçlar
Kamu bankaları binek ve ticari taşıtlar için kredi faizini düşürdü.
Meteorolojiden sağanak uyarısı
İzmir'de göçmen kaçakçılığı operasyonu

Derbi öncesinde Bakan Kasapoğlu’ndan dostluk mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bu hafta sonu oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe, Ankaragücü - Gençlerbirliği ve Trabzonspor - Beşiktaş karşılaşmaları öncesinde, tribünde ve sahada dostluk çağrısında bulundu.

Spor 27.09.2019, 11:46
Derbi öncesinde Bakan Kasapoğlu’ndan dostluk mesajı
banner63

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bu hafta sonu oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe, Ankaragücü - Gençlerbirliği ve Trabzonspor - Beşiktaş karşılaşmaları öncesinde, tribünde ve sahada dostluk çağrısında bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bu hafta sonu Süper Lig’de oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe, Ankaragücü - Gençlerbirliği ve Trabzonspor - Beşiktaş karşılaşmaları öncesinde, dostluk ve fair-play çağrısı yaptı.

Bakan Kasapoğlu, Türk futbolunun lokomotifi konumundaki Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş, Ankaragücü ve Gençlerbirliği’nin, bu hafta birbirleriyle karşılaşacaklarını hatırlatarak, derbi karşılaşmaları öncesinde tribünde dostluk, sahada fair-play görüntülerinin yaşanacağına inandığını dile getirdi.

Bu önemli maçların bir şölen havasında geçmesini dileyen Bakan Kasapoğlu, "Sahadaki mücadelesiyle, tribündeki dostluk görüntüsüyle, bu güzide kulüplerimiz tüm sporseverlere ’işte bir derbi maçı böyle olmalı’ dedirtmeli. Burada altı takımımızın da futbolcularına, yöneticilerine ve taraftarlarına büyük sorumluluk düşüyor" diye konuştu.

Bakan Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kulüplerimiz arasındaki ’ezeli rekabet, ebedi dostluk’ ruhuna uygun geçeceğine inandığım hafta sonu oynanacak derbi müsabakalarının, futbolumuza, sporumuza değer katacağına yürekten inanıyorum. Takımlarımızın formalarının renkleri farklı olsa da üzerlerinde ay-yıldızlı bayrağımızın bulunduğu unutulmamalı. Derbi karşılaşmalarının, sporun ruhuna uygun olarak birlik, beraberlik içerisinde, centilmence ve dostça geçeceğine inanıyor, tüm takımlarımıza başarılar diliyorum."

(İHA)
Yorumlar (0)
22°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 27 Eylül 2019
İmsak 05:11
Güneş 06:34
Öğle 12:45
İkindi 16:06
Akşam 18:45
Yatsı 20:03
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 5 13
2. Fenerbahçe 5 10
3. Gazişehir 5 10
4. Sivasspor 5 8
5. Denizlispor 5 8
6. Çaykur Rizespor 5 8
7. Galatasaray 5 8
8. Malatyaspor 5 7
9. Trabzonspor 5 6
10. Konyaspor 5 6
11. Beşiktaş 5 5
12. Başakşehir 5 5
13. Göztepe 5 5
14. Antalyaspor 5 5
15. Ankaragücü 5 5
16. Kasımpaşa 5 4
17. Kayserispor 5 3
18. Gençlerbirliği 5 2
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 10
2. Akhisar Bld.Spor 5 10
3. Adana Demirspor 5 9
4. Fatih Karagümrük 5 9
5. Keçiörengücü 5 9
6. Bursaspor 5 9
7. Hatayspor 5 8
8. Altay 5 8
9. Balıkesirspor 5 7
10. Erzurum BB 5 7
11. Osmanlıspor 5 7
12. İstanbulspor 5 6
13. Adanaspor 5 5
14. Altınordu 5 4
15. Menemen Belediyespor 5 4
16. Boluspor 5 2
17. Giresunspor 5 2
18. Eskişehirspor 5 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 6 18
2. Man City 6 13
3. Leicester City 6 11
4. Arsenal 6 11
5. West Ham 6 11
6. Bournemouth 6 10
7. Tottenham 6 8
8. M. United 6 8
9. Burnley 6 8
10. Sheffield United 6 8
11. Chelsea 6 8
12. Crystal Palace 6 8
13. Southampton 6 7
14. Everton 6 7
15. Brighton 6 6
16. Norwich City 6 6
17. Newcastle 6 5
18. Aston Villa 6 4
19. Wolverhampton 6 4
20. Watford 6 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 6 14
2. Real Sociedad 6 13
3. Atletico Madrid 6 13
4. Athletic Bilbao 6 12
5. Granada 6 11
6. Barcelona 6 10
7. Sevilla 6 10
8. Villarreal 6 8
9. Real Betis 6 8
10. Getafe 6 7
11. Levante 6 7
12. Osasuna 6 7
13. Valencia 6 6
14. Real Valladolid 6 6
15. Celta de Vigo 6 6
16. Eibar 6 5
17. Deportivo Alaves 6 5
18. Espanyol 6 5
19. Mallorca 6 4
20. Leganés 6 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@