Derbide 11’ler belli oldu

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesinde iki takımın da 11’i belli oldu.

Süper Lig’in 6. hafta mücadelesinde Galatasaray ile Fenerbahçe, Türk Telekom Stadı’na karşı karşıya gelecek. İki takımın da ilk 11’i belli oldu. Kadrolar şu şekilde:

Galatasaray: Muslera - Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo - Nzonzi, Lemina, Feghouli, Belhanda, Babel - Falcao.

Fenerbahçe: Altay - Isla, Zanka, Jailson, Dirar - Emre, Gustavo, Ozan, Tolga, Kruse - Vedat.

(Bozhan Memiş/İHA)