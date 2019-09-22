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"Derbide böyle bir Galatasaray izlemeyeceksiniz"

Galatasaray Yardımcı Antrenörü Levent Şahin, Süper Lig’in 5. haftasında 1-1 biten Yeni Malatyaspor maçı sonrası, "Derbide böyle bir takım izlemeyeceksiniz" dedi.

Spor 22.09.2019, 22:00 22.09.2019, 22:15
"Derbide böyle bir Galatasaray izlemeyeceksiniz"
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Galatasaray Yardımcı Antrenörü Levent Şahin, Süper Lig’in 5. haftasında 1-1 biten Yeni Malatyaspor maçı sonrası, "Derbide böyle bir takım izlemeyeceksiniz" dedi.

Galatasaray Yardımcı Antrenörü Levent Şahin, “Oyunun geneline baktığımızda gelgit olan bir maçtı. Pozisyonları daha net bulan bizdik ama maalesef bunları değerlendiremezseniz sonuç enteresan oluyor. Derbide böyle bir takım izlemeyeceksiniz. Daha konsantre olacağız. Rotasyona gittik önümüzdeki maçları düşünerek. Bizim son vuruşlarımızın daha kaliteli olmalıydı. Duran toptan gelen gol sonucu buraya getirdi. Galatasaray takımı olarak hiçbir takımı önemsemiyoruz. Falcao olsaydı o da kaçırabilirdi. Sonuçta yakaladığımız pozisyonları atsaydık bugün bunları konuşmayacaktık” diye konuştu.

Maçta 3 dakika uzatma verilmesine de tepki gösteren Şahin, "Önde olsaydık bu kadar az uzatılmazdı" dedi.

(İHA)

#Fenerbahçe derbisi #levent şahin #Galatasaray #süper lig
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