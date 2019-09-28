Son Dakika
Biruni Kimdir? Ne Yapmıştır? Biruni'nin Hayatı ve Eserleri
Halkbank'tan Üreticiyi El Üstünde Tutan Kredi
Pisagor Kimdir? Pisagor Hayatı ve Teoremi Nedir?
Günün özeti - 28-09-2019
Erol Mütercimler Kimdir? Erol Mütercimler Hayatı Biografisi
Ömer Hayyam Kimdir? Ömer Hayyam Hayatı ve Eserleri

Dev derbide ilk yarıda gol yok

Süper Lig’in 6. hafta mücadelesinde Galatasaray, taraftarı önünde ezeli rakibi Fenerbahçe’yi konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

Spor 28.09.2019, 20:58
Dev derbide ilk yarıda gol yok

Süper Lig’in 6. hafta mücadelesinde Galatasaray, taraftarı önünde ezeli rakibi Fenerbahçe’yi konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

4. dakikada Emre’nin pasında topla buluşan Kruse, ceza sahası içindeki Tolga Ciğerci’yi gördü. Bu futbolcunun plase vuruşunda top kaleci Muslera’da kaldı.

18. dakikada Emre’nin pasında topla buluşan Vedat, uzaktan sert vurdu ancak Muslera bu pozisyonda topa sahip oldu.

22. dakikada sol kanatta topla buluşan Babel’in pasında ceza sahası dışından Lemina’nın vuruşunda kaleci Altay son anda topu kornere gönderdi.

29. dakikada Lemina’nın pasında topla buluşan Falcao, yine bu oyuncuya pasını aktardı. Lemina’nın şutunda kaleci Altay topu kornere gönderdi.

33. dakikada Feghouli’nin pasında Lemina, topuğuyla ceza sahası içine giren Nagatomo’yu gördü. Rakibinden sıyrılan Japon futbolcunun kayarak vuruşunda Altay gole izin vermedi.

41. dakikada Ozan Tufan’ın uzun pasında savunmanın arkasına hareketlenen Vedat, topuğuyla Tolga’yı gördü. Bu futbolcunun vuruşunda top az farkla auta gitti.

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Tarık Ongun xx

Galatasaray: Muslera xx, Mariano xx, Luyindama xx, Marcao xx, Nagatomo xx, Nzonzi xxx, Lemina xxx, Feghouli xx, Belhanda xx, Babel xx, Falcao xx

Yedekler: Okan, Şener, Emre Taşdemir, Ahmet, Adem, Selçuk, Donk, Ömer, Jimmy Durmaz, Emre Mor

Teknik Sorumlu: Levent Şahin

Fenerbahçe: Altay xxx, Isla xx, Zanka xx, Jailson xx, Dirar xx, Gustavo xxx, Emre xx, Ozan xx, Kruse xx, Tolga xx, Vedat xx

Yedekler: Harun, Hasan Ali, Tolgay, Mevlüt, Serdar, Sadık, Zajc, Deniz, Alper, Rami

Teknik Direktör: Ersun Yanal

(Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu - Uygar Aydın/İHA)
Yorumlar (0)
19°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 28 Eylül 2019
İmsak 05:12
Güneş 06:35
Öğle 12:44
İkindi 16:04
Akşam 18:43
Yatsı 20:01
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 6 14
2. Fenerbahçe 5 10
3. Gazişehir 5 10
4. Sivasspor 6 9
5. Başakşehir 6 8
6. Denizlispor 6 8
7. Galatasaray 5 8
8. Çaykur Rizespor 6 8
9. Malatyaspor 5 7
10. Kasımpaşa 6 7
11. Trabzonspor 5 6
12. Konyaspor 5 6
13. Beşiktaş 5 5
14. Göztepe 5 5
15. Antalyaspor 5 5
16. Ankaragücü 5 5
17. Kayserispor 5 3
18. Gençlerbirliği 5 2
Takımlar O P
1. Ümraniye 6 11
2. Akhisar Bld.Spor 5 10
3. Keçiörengücü 6 10
4. Adana Demirspor 5 9
5. Fatih Karagümrük 5 9
6. İstanbulspor 6 9
7. Bursaspor 5 9
8. Hatayspor 5 8
9. Altay 5 8
10. Balıkesirspor 5 7
11. Erzurum BB 5 7
12. Osmanlıspor 5 7
13. Adanaspor 5 5
14. Altınordu 5 4
15. Menemen Belediyespor 5 4
16. Boluspor 6 2
17. Giresunspor 5 2
18. Eskişehirspor 5 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 7 21
2. Man City 6 13
3. West Ham 7 12
4. Tottenham 7 11
5. Leicester City 6 11
6. Chelsea 7 11
7. Bournemouth 7 11
8. Arsenal 6 11
9. Crystal Palace 7 11
10. Burnley 7 9
11. M. United 6 8
12. Sheffield United 7 8
13. Wolverhampton 7 7
14. Southampton 7 7
15. Everton 6 7
16. Brighton 7 6
17. Norwich City 7 6
18. Aston Villa 7 5
19. Newcastle 6 5
20. Watford 7 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 6 14
2. Barcelona 7 13
3. Real Sociedad 6 13
4. Atletico Madrid 6 13
5. Athletic Bilbao 7 12
6. Villarreal 7 11
7. Granada 6 11
8. Sevilla 6 10
9. Valencia 7 9
10. Real Betis 7 8
11. Getafe 7 7
12. Levante 6 7
13. Osasuna 6 7
14. Real Valladolid 6 6
15. Celta de Vigo 6 6
16. Eibar 6 5
17. Deportivo Alaves 6 5
18. Espanyol 6 5
19. Mallorca 6 4
20. Leganés 6 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@