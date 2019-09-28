Dev derbide ilk yarıda gol yok
Süper Lig’in 6. hafta mücadelesinde Galatasaray, taraftarı önünde ezeli rakibi Fenerbahçe’yi konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.
Süper Lig’in 6. hafta mücadelesinde Galatasaray, taraftarı önünde ezeli rakibi Fenerbahçe’yi konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
4. dakikada Emre’nin pasında topla buluşan Kruse, ceza sahası içindeki Tolga Ciğerci’yi gördü. Bu futbolcunun plase vuruşunda top kaleci Muslera’da kaldı.
18. dakikada Emre’nin pasında topla buluşan Vedat, uzaktan sert vurdu ancak Muslera bu pozisyonda topa sahip oldu.
22. dakikada sol kanatta topla buluşan Babel’in pasında ceza sahası dışından Lemina’nın vuruşunda kaleci Altay son anda topu kornere gönderdi.
29. dakikada Lemina’nın pasında topla buluşan Falcao, yine bu oyuncuya pasını aktardı. Lemina’nın şutunda kaleci Altay topu kornere gönderdi.
33. dakikada Feghouli’nin pasında Lemina, topuğuyla ceza sahası içine giren Nagatomo’yu gördü. Rakibinden sıyrılan Japon futbolcunun kayarak vuruşunda Altay gole izin vermedi.
Stat: Türk Telekom
Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Tarık Ongun xx
Galatasaray: Muslera xx, Mariano xx, Luyindama xx, Marcao xx, Nagatomo xx, Nzonzi xxx, Lemina xxx, Feghouli xx, Belhanda xx, Babel xx, Falcao xx
Yedekler: Okan, Şener, Emre Taşdemir, Ahmet, Adem, Selçuk, Donk, Ömer, Jimmy Durmaz, Emre Mor
Teknik Sorumlu: Levent Şahin
Fenerbahçe: Altay xxx, Isla xx, Zanka xx, Jailson xx, Dirar xx, Gustavo xxx, Emre xx, Ozan xx, Kruse xx, Tolga xx, Vedat xx
Yedekler: Harun, Hasan Ali, Tolgay, Mevlüt, Serdar, Sadık, Zajc, Deniz, Alper, Rami
Teknik Direktör: Ersun Yanal(Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu - Uygar Aydın/İHA)
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