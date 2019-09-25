Son Dakika
Futbol: TFF 1. Lig
Adnan Oktar organize suç örgütü davası
Serbest piyasada altın fiyatları
Cüneyt Çakır'ın 25. derbisi
Pençe-3 Harekatı'nda 3 terörist etkisiz hale getirildi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan ROKETSAN'a ziyaret
"İran'la anlaşmayı korumak giderek zorlaşıyor ama zorlukların üstesinden gelmeye çalışacağız"
Afganistan'da cumhurbaşkanı seçimine doğru
Kendini profesör olarak tanıtan şüpheli tutuklandı
Öldürülen akademisyen Şenel'in babasından açıklama

Dev derbinin hakemi Cüneyt Çakır

Süper Lig’de 6. hafta hakemleri açıklandı. Galatasaray ile Fenerbahçe karşılaşmasında Cüneyt Çakır düdük çalacak. Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak mücadeleyi ise Ali Palabıyık yönetecek.

Spor 25.09.2019, 17:33
Dev derbinin hakemi Cüneyt Çakır

Süper Lig’de 6. hafta hakemleri açıklandı. Galatasaray ile Fenerbahçe karşılaşmasında Cüneyt Çakır düdük çalacak. Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak mücadeleyi ise Ali Palabıyık yönetecek.

Süper Lig’in 6. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı. Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan derbi mücadelesinde FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak. Çakır’ın yardımcılıklarını ise Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Derbi maçın VAR hakemi ise Koray Gençerler.

Bu hafta oynanacak olan bir diğer önemli mücadele Trabzonspor ile Beşiktaş arasında olacak. Bu karşılaşmada ise hakem Ali Palabıyık sahada olacak. Palabıyık’ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Asım Yusuf Öz yapacak. Mücadelenin VAR hakemi ise Serkan Tokat.

Merkez Hakem Kurulu’ndan yapılan açıklamaya göre Süper Lig’in 6. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler şöyle:

27 Eylül Cuma

20.30 Başakşehir - Ç.Rizespor: Fırat Aydınus

28 Eylül Cumartesi

15.00 Denizlispor - Kasımpaşa: Tugay Kaan Numanoğlu

17.30 Alanyaspor - Sivasspor: Halil Umut Meler

20.00 Galatasaray - Fenerbahçe: Cüneyt Çakır

29 Eylül Pazar

14.00 Konyaspor - İstikbal Mobilya Kayserispor: Alper Ulusoy

16.30 Ankaragücü - Gençlerbirliği: Ümit Öztürk

16.30 Antalyaspor - Yeni Malatyaspor: Bahattin Şimşek

19.00 Trabzonspor - Beşiktaş: Ali Palabıyık

30 Eylül Pazartesi

20.00 Gazişehir Gaziantep - Göztepe: Ali Şansalan

(BM-SK-S)
Yorumlar (0)
21°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 25 Eylül 2019
İmsak 05:09
Güneş 06:32
Öğle 12:45
İkindi 16:08
Akşam 18:48
Yatsı 20:06
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 5 13
2. Fenerbahçe 5 10
3. Gazişehir 5 10
4. Sivasspor 5 8
5. Denizlispor 5 8
6. Çaykur Rizespor 5 8
7. Galatasaray 5 8
8. Malatyaspor 5 7
9. Trabzonspor 5 6
10. Konyaspor 5 6
11. Beşiktaş 5 5
12. Başakşehir 5 5
13. Göztepe 5 5
14. Antalyaspor 5 5
15. Ankaragücü 5 5
16. Kasımpaşa 5 4
17. Kayserispor 5 3
18. Gençlerbirliği 5 2
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 10
2. Akhisar Bld.Spor 5 10
3. Adana Demirspor 5 9
4. Fatih Karagümrük 5 9
5. Keçiörengücü 5 9
6. Bursaspor 5 9
7. Hatayspor 5 8
8. Altay 5 8
9. Balıkesirspor 5 7
10. Erzurum BB 5 7
11. Osmanlıspor 5 7
12. İstanbulspor 5 6
13. Adanaspor 5 5
14. Altınordu 5 4
15. Menemen Belediyespor 5 4
16. Boluspor 5 2
17. Giresunspor 5 2
18. Eskişehirspor 5 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 6 18
2. Man City 6 13
3. Leicester City 6 11
4. Arsenal 6 11
5. West Ham 6 11
6. Bournemouth 6 10
7. Tottenham 6 8
8. M. United 6 8
9. Burnley 6 8
10. Sheffield United 6 8
11. Chelsea 6 8
12. Crystal Palace 6 8
13. Southampton 6 7
14. Everton 6 7
15. Brighton 6 6
16. Norwich City 6 6
17. Newcastle 6 5
18. Aston Villa 6 4
19. Wolverhampton 6 4
20. Watford 6 2
Takımlar O P
1. Granada 6 11
2. Athletic Bilbao 5 11
3. Real Madrid 5 11
4. Barcelona 6 10
5. Real Sociedad 5 10
6. Sevilla 5 10
7. Atletico Madrid 5 10
8. Villarreal 6 8
9. Real Betis 6 8
10. Osasuna 5 7
11. Levante 6 7
12. Getafe 5 6
13. Real Valladolid 6 6
14. Valencia 5 5
15. Deportivo Alaves 5 5
16. Celta de Vigo 5 5
17. Mallorca 5 4
18. Espanyol 5 4
19. Eibar 5 2
20. Leganés 5 1

Gelişmelerden Haberdar Olun

@