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Diagne, Club Brugge yolunda

- Sarı-kırmızılı kulüp, Senegalli futbolcunun kiralık transferi için Belçika temsilcisiyle görüşmelere başlandığını duyurdu

Spor 01.09.2019, 23:33 02.09.2019, 02:17
Diagne, Club Brugge yolunda
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İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübü, Senegalli futbolcusu Mbaye Diagne'nin transferi için Belçika temsilcisi Club Brugge ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlanan açıklamada, "Profesyonel Futbolcumuz Mbaye Diagne'nin geçici transferi konusunda Club Brugge ile resmi görüşmelere başlanmıştır." denildi.

Sarı-kırmızılı kulübün geçen sezonun devre arasında Kasımpaşa'dan kadrosuna kattığı 27 yaşındaki santrafor, sezonun ilk yarısında 20, ikinci yarısında 10 kez olmak üzere toplamda 30 kez fileleri havalandırarak gol kralı olmuştu.

Club Brugge, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile aynı grupta yer alıyor.

#Club Brugge #futbol #Galatasaray #mbaye diagne #süper lig #süperlig
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