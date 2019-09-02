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Diagne'den Galatasaray'a veda mesajı
İSTANBUL (AA) - Galatasaray'ın, Belçika ekibi Club Brugge'le kiralık olarak transfer görüşmelerine başlandığını duyurduğu Mbaye Diagne, veda mesajı yayımladı.
Spor 02.09.2019, 10:36 02.09.2019, 14:29
İSTANBUL (AA) - Galatasaray'ın, Belçika ekibi Club Brugge'le kiralık olarak transfer görüşmelerine başlandığını duyurduğu Mbaye Diagne, veda mesajı yayımladı.
27 yaşındaki santrfor, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Galatasaray'a her şey için teşekkürler. Takım arkadaşlarıma ve hocama teşekkürler. Taraftarlara bana olan destekleri, gösterdikleri sevgi için teşekkürler. Kısa bir ilişki olsa da çok yoğundu, zaferlerle doluydu. Sonsuza kadar ailem olarak kalacaksanız."
Geçen sezonun devre arasında Kasımpaşa'dan Galatasaray'a transfer olan Diagne, geride kalan sezon Süper Lig'de 29 maçta 30 gol atarak gol kralı oldu ve bir sezonda en çok gol atan yabancı oyuncu unvanını elde etti.
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