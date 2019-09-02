Son Dakika
Aydın’da 89 düzensiz göçmen yakalandı
Balıklar tezgahlara serildi
Minik Eymen katil zanlıları adliyeye sevk edildi
Balık tezgahları hareketlendi, hamsi dolardan hızlı düşüyor
Terörden temizlenen yaylalarda moda rüzgarı esti
Lemina, Galatasaray için İstanbul’da
Borsa ilk yarıda yükseldi - 02 Eylül 2019
Yeni Aslan Radamel Falcao’nun kariyeri
Teroristlere ağır darbe
Serbest piyasada altın fiyatları- 02 Eylül 2019

Diagne'den Galatasaray'a veda mesajı

İSTANBUL (AA) - Galatasaray'ın, Belçika ekibi Club Brugge'le kiralık olarak transfer görüşmelerine başlandığını duyurduğu Mbaye Diagne, veda mesajı yayımladı.

Spor 02.09.2019, 10:36 02.09.2019, 14:29
Diagne'den Galatasaray'a veda mesajı

İSTANBUL (AA) - Galatasaray'ın, Belçika ekibi Club Brugge'le kiralık olarak transfer görüşmelerine başlandığını duyurduğu Mbaye Diagne, veda mesajı yayımladı.

27 yaşındaki santrfor, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Galatasaray'a her şey için teşekkürler. Takım arkadaşlarıma ve hocama teşekkürler. Taraftarlara bana olan destekleri, gösterdikleri sevgi için teşekkürler. Kısa bir ilişki olsa da çok yoğundu, zaferlerle doluydu. Sonsuza kadar ailem olarak kalacaksanız."

Geçen sezonun devre arasında Kasımpaşa'dan Galatasaray'a transfer olan Diagne, geride kalan sezon Süper Lig'de 29 maçta 30 gol atarak gol kralı oldu ve bir sezonda en çok gol atan yabancı oyuncu unvanını elde etti.

#Club Brugge #futbol #Galatasaray #süper lig #veda mesajı
Yorumlar (0)
30°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 02 Eylül 2019
İmsak 04:42
Güneş 06:10
Öğle 12:54
İkindi 16:33
Akşam 19:27
Yatsı 20:50
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 7
3. Denizlispor 3 7
4. Çaykur Rizespor 3 7
5. Trabzonspor 3 5
6. Ankaragücü 3 5
7. Sivasspor 3 4
8. Beşiktaş 3 4
9. Galatasaray 3 4
10. Antalyaspor 3 4
11. Gazişehir 3 4
12. Malatyaspor 3 3
13. Konyaspor 3 3
14. Başakşehir 3 3
15. Kayserispor 3 1
16. Kasımpaşa 3 1
17. Göztepe 3 1
18. Gençlerbirliği 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Hatayspor 3 7
3. Fatih Karagümrük 3 7
4. Bursaspor 3 6
5. Adana Demirspor 3 5
6. Keçiörengücü 3 5
7. Adanaspor 3 4
8. Erzurum BB 3 4
9. Osmanlıspor 3 4
10. Akhisar Bld.Spor 3 4
11. Altay 3 4
12. Menemen Belediyespor 3 4
13. Balıkesirspor 3 3
14. İstanbulspor 3 2
15. Altınordu 3 1
16. Boluspor 3 1
17. Giresunspor 3 1
18. Eskişehirspor 3 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 4 12
2. Man City 4 10
3. Leicester City 4 8
4. Crystal Palace 4 7
5. Arsenal 4 7
6. Everton 4 7
7. West Ham 4 7
8. M. United 4 5
9. Tottenham 4 5
10. Sheffield United 4 5
11. Chelsea 4 5
12. Burnley 4 4
13. Southampton 4 4
14. Newcastle 4 4
15. Bournemouth 4 4
16. Brighton 4 4
17. Wolverhampton 4 3
18. Aston Villa 4 3
19. Norwich City 4 3
20. Watford 4 1
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 3 9
2. Athletic Bilbao 3 7
3. Sevilla 3 7
4. Levante 3 6
5. Real Madrid 3 5
6. Osasuna 3 5
7. Deportivo Alaves 3 5
8. Barcelona 3 4
9. Granada 3 4
10. Valencia 3 4
11. Celta de Vigo 3 4
12. Real Valladolid 3 4
13. Real Sociedad 3 4
14. Mallorca 3 3
15. Real Betis 3 3
16. Villarreal 3 2
17. Getafe 3 2
18. Eibar 3 1
19. Espanyol 3 1
20. Leganés 3 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@