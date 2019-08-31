Djokovic dördüncü turda
- Tek erkeklerde Novak Djokovic, ABD'li Denis Kudla'yı 3-0 mağlup ederek dördüncü turda İsviçreli Stan Wawrinka'nın rakibi oldu
ANKARA (AA) - ABD Açık Tenis Turnuvası'nda tek erkeklerde dünya 1 numarası Novak Djokovic dördüncü tura yükseldi.
ABD'nin New York kentinde devam eden sezonun son grand slam turnuvasını daha önce 3 kez kazanan tek erkekler dünya 1 numarası Sırp Djokovic, üçüncü turda ABD'li Denis Kudla ile karşılaştı.
Mücadeleyi baştan sona üstün götüren Djokovic, 2 saat 3 dakikalık mücadelenin ardından 6-3, 6-4 ve 6-2'lik setlerle rakibini 3-0 mağlup ederek dördüncü tura yükseldi.
Turnuvanın son şampiyonu 32 yaşındaki Sırp tenisçi, bu turda İsviçreli Stan Wawrinka'yla karşılaşacak.
- Sürpriz olmadı
Tek erkeklerde beş numaralı seribaşı Rus Daniil Medvedev, İspanyol Feliciano Lopez'i 7-6, 4-6, 7-6 ve 6-4'lük setlerle 3-1 mağlup ederek dördüncü turda Alman Dominik Koepfer ile eşleşti.
Tek kadınlarda 5 numaralı seribaşı Ukraynalı Elina Svitolina, vatandaşı Dayana Yastremska'yı 6-2 ve 6-0'lık setlerle 2-0 mağlup ederek üst tura adını yazdırdı.
ABD'li 10 numaralı seribaşı Madison Keys ise vatandaşı Sofia Kenin'i 6-3 ve 7-5'lik setlerle 2-0 mağlup ederek dördüncü turda Svitolina'nın rakibi oldu.
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