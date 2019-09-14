Doğukan "Savaştık ve kazanan biz olduk"

Doğukan; “Kuzey Makedonya iyi bir takım ama bu onlardan daha iyi savaştık ve kazanan taraf biz olduk. Konsantrasyonumuz iyiydi. Pazar günü ev sahibi Slovenya’ya karşı oynayacağımız maçı sabırsızlıkla bekliyoruz. Daha iyi servis atmalıyız. Eğer daha iyi servis atabilirsek, Pazar günkü karşılaşmayı da kazanmamız o kadar kolay olacaktır” dedi.

SELÇUK'UN DEĞERLENDİRMESİ