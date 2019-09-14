Doğukan "Savaştık ve kazanan biz olduk"

Doğukan; “Kuzey Makedonya iyi bir takım ama bu onlardan daha iyi savaştık ve kazanan taraf biz olduk. Konsantrasyonumuz iyiydi. Pazar günü ev sahibi Slovenya’ya karşı oynayacağımız maçı sabırsızlıkla bekliyoruz. Daha iyi servis atmalıyız. Eğer daha iyi servis atabilirsek, Pazar günkü karşılaşmayı da kazanmamız o kadar kolay olacaktır” dedi.
SELÇUK'UN DEĞERLENDİRMESİ
Bu arada A Milli Erkek Voleybol Takımımızda; takım kaptanı Selçuk Keskin de galibiyeti değerlendirdi. Selçuk; “Bugün daha iyi bir oyun sergiledik. 3-0’lık gerçekten güzel bir sonuç. Pazar günü ev sahibi Slovenya’ya karşı mücadele edeceğiz. İyi takımlar ancak bizde giderek formumuzu buluyoruz. Pazar günü de galip gelmek istiyoruz. Bunu başarabileceğimize inanıyorum” dedi.