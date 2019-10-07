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Dorukhan Toköz ameliyat oldu
Beşiktaş, Alanyaspor maçında sakatlanan ve diz kapağı kıkırdağında kopma olan milli futbolcu Dorukhan Toköz’ün ameliyatının başarılı geçtiği açıkladı.
Spor 07.10.2019, 16:36
Beşiktaş, Alanyaspor maçında sakatlanan ve diz kapağı kıkırdağında kopma olan milli futbolcu Dorukhan Toköz’ün ameliyatının başarılı geçtiği açıkladı.
"Dorukhan Toköz, bugün Acıbadem Fulya Hastanesi’nde Dr. Sarper Çetinkaya tarafından sağ dizinden ameliyat edilerek, diz kapağına kıkırdak onarımı operasyonu uygulanmıştır. Başarılı geçen operasyon sonrası oyuncumuza geçmiş olsun diyor, en kısa sürede sahalara dönmesini diliyoruz."(İHA)
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