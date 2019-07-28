Down sendromlu Dilara Çevik, Avrupa şampiyonu

Finlandiya’nın Tampere kentinde başlayan Down Sendromlular Avrupa Atletizm ve Masa Tenisi Şampiyonası’nda milli sporcu Dilara Çevik, gülle atmada 4.78 metre ve disk atmada 13.12 metrelik dereceleriyle 2 altın madalya kazandı. Türkiye, yarın sona erecek şampiyonanın ilk gününde 2'si altın, toplam 15 madalya elde etti.

Tampere kentinde başlayan Down Sendromlular Avrupa Atletizm ve Masa Tenisi Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil eden Dilara Çevik, önemli başarıya imza attı. Milli sporcu Çevik, gülle atmada 4.78 metre ve disk atmada 13.12 metrelik dereceleriyle Avrupa şampiyonu olarak 2 altın madalya elde etti. Dilara Çevik ayrıca; 100 metrede 25,32 saniye, cirit atmada 8,93 metre, uzun atlamada 1,48 metre ve 400 metrede 2 dakika 25 saniyelik dereceleriyle 2’nci olarak 4 gümüş madalya kazandı. Toplamda 2’si altın, 4’ü gümüş olmak üzere 6 madalya kazanan Dilara Çevik, madalya töreni sonrası yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a verdiği sözü tuttuğunu belirtti. Çevik, Türkiye’ye dönüşte ilk fırsatta madalyalarını Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ulaştıracağını söyledi.

MÜNEVVER YILMAZ’DAN GÜMÜŞ MADALYA

Avrupa şampiyonasında atletizm branşında yarışan bir diğer milli sporcu Münevvere Yılmaz da cirit atmada 11,93’lük dereceyle 2’nci oldu.

VOLKAN YAVUZASLAN’DAN 2 BRONZ GELDİ

MASA TENİSİNDE GÜMÜŞ VE BRONZ

Türkiye’ye günün son madalyaları yine atletizm branşında yarışan Volkan Yavuzaslan’dan geldi. Yavuzaslan, disk atmada 20,49 metre ve cirit atmada 20,80 metre ile Avrupa 3’üncüsü oldu ve 2 bronz madalya kazandı.

Masa tenisinde de özel sporcular gümüş ve bronz madalya kazandı. Çift kadınlar kategorisinde Merve Peker- Benay Balcı, Avrupa 2’ncisi, çift erkekler kategorisinde Salihcan Öztankal- Enes Yılmaz ise Avrupa 3’üncüsü oldu. Karışık çiftler kategorisinde ise Enes Yılmaz-Benay Balcı çifti, Avrupa 3’üncülüğüne ulaştı.

Birinci gün müsabakaları sonrası açıklama yapan Türk Milli Takımı Kafile Başkanı Sadettin Akçi, “Atletizmde 2 altın, 5 gümüş ve 2 bronz madalya kazandık, masa tenisinde ise 2 gümüş ve 4 bronz madalya kazandık. Finlandiya’da İstiklal Marşımızı okutup, bayrağımızı en üstte göndere çektirmenin gururunu yaşıyoruz. Özel sporcularımıza desteklerinden dolayı başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Kasapoğlu’na ve Federasyon Başkanımız Birol Aydın’a çok çok teşekkür ediyorum” dedi.

