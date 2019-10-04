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Dünya Atletizm Şampiyonası: Dalilah Muhammed'den dünya rekoru

- Kadınlar 400 metre engellide ABD'li Dalilah Muhammed, dünya rekoru kırarak altın madalya kazandı

Spor 04.10.2019, 22:41 04.10.2019, 22:46
Dünya Atletizm Şampiyonası: Dalilah Muhammed'den dünya rekoru

İSTANBUL (AA) - 17. Dünya Atletizm Şampiyonası kadınlar 400 metre engelli yarışında ABD'li Dalilah Muhammed, dünya rekoru kırdı.

Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen şampiyonanın sekizinci gününde, beş kategoride madalyalar sahibini buldu.

Kadınlar 400 metre engellide ABD'li Dalilah Muhammed, 52.16'lık derecesiyle dünya rekoru kırdı ve altın madalyaya uzandı.

Erkekler 3 bin metre engellide Kenyalı Conseslus Kipruto, 8.01.35'lik zamanıyla Londra 2017'nin ardından Doha'da da podyumun zirvesine çıktı.

Erkekler 400 metrede, Bahama'dan Steven Gardiner 43.48'lik derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu.

Erkekler yüksek atlamada Katarlı Mutaz Essa Barshim 2.37'lik, kadınlar disk atmada da Kübalı Yaime Perez 69.17'lik derecesiyle altın madalya kazandı.

#17. Dünya Atletizm Şampiyonası #Dalilah Muhammed #kadınlar 400 metre engelli #Katar #madalya
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