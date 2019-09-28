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Dünya Atletizm Şampiyonası

- Kadınlar maraton finalinde yarışan milli sporcular Elvan Abeylegesse ve Fadime Çelik, bitiş çizgisini göremedi

Spor 28.09.2019, 09:40
Dünya Atletizm Şampiyonası
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ANKARA (AA) - Dünya Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar maraton finalinde mücadele eden milli sporcular Elvan Abeylegesse ve Fadime Çelik, yarışı tamamlayamadı.

Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) tarafından Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen şampiyonanın kadınlar maraton finalinde piste çıkan milli sporcular Elvan Abeylegesse ve Fadime Çelik, yarışı tamamlama başarısı gösteremedi.

Finalde Kenyalı Ruth Chepngetich 2:32:43'lük derecesiyle bitiş çizgisini ilk sırada geçerken, Bahreynli Rose Chelimo 2:33:46 ile ikincilik, Namibyalı Helalia Johannes ise 2:34:15 ile üçüncülük elde etti.

#Dünya Atletizm Şampiyonası #Elvan Abeylegesse ve Fadime Çelik #final #kadınlar maraton
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