Son Dakika
Azez’de patlama: 1 ölü, 11 yaralı
Görevden alınan belediye başkanlarıyla ilgili karar
Sokak ortasında aracı kurşun yağmuruna tutular
Giresunlu balıkçılar umduklarını bulamadı
Uçurumdan yuvarlanan kamyon alev alev yandı: 3 ölü
Dorian Kasırgası Bahamaları vurdu: 5 ölü
Sudan’da sel felaketi: 78 ölü, 100 yaralı
Yeni Malatyaspor’da Ankaragücü maçı hazırlıkları sürüyor
Otomobil satışları, ilk sekiz ayda yüzde 43,94 azaldı
Kolombiya'da belediye başkan adayı öldürüldü

Dünya Atlı Okçuluk Şampiyonası'nda 6 madalya

ANKARA (AA) - Türkiye, Güney Kore'de 15'incisi düzenlenen Dünya Atlı Okçuluk Şampiyonası'nı 3 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalyayla tamamladı.

Spor 03.09.2019, 10:32 03.09.2019, 13:31
Dünya Atlı Okçuluk Şampiyonası'nda 6 madalya

ANKARA (AA) - Türkiye, Güney Kore'de 15'incisi düzenlenen Dünya Atlı Okçuluk Şampiyonası'nı 3 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalyayla tamamladı.

24 ülkeden, 68 sporcunun katıldığı şampiyonada Türkiye'yi Ömer Atar, Berkin Aras ve Alperen Alkan temsil etti.

Şampiyonaya kendi imkanlarıyla katılan Türk sporcular 4 gün süren organizasyondaki 9 müsabakada mücadele etti. Türk sporcular, 3 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazanarak, Türkiye'ye döndü.

Türk sporcuların elde ettikleri başarıların kategorileri şöyle:

Berkin Aras (Altın madalya):

Kore stili tekli atış dalında

Kore stili ikili atış dalında

Kore stili çoklu atış dalında.

Ömer Atar (Gümüş madalya):

Kore stili ikili atış dalında genel klasman ikinciliği.

Alperen Alkan (Bronz madalya):

Kazak stilinde

Kabak stilinde.

#Alperen Alkan #Berkin Aras #Dünya Atlı Okçuluk Şampiyonası #Güney Kore #Ömer Atar
Yorumlar (0)
Günlük GazetelerTümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@