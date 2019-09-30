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Dünya Çocuklar ve Gençler Muaythai Şampiyonası
- Şampiyona ilk tur eleme maçlarıyla başladı
Spor 30.09.2019, 17:27
ANTALYA (AA) - Dünya Çocuklar ve Gençler Muaythai Şampiyonası, Antalya'da başladı.
Kundu Turizm Bölgesi'ndeki bir otelde 65 ülkeden 800 sporcunun katılımıyla düzenlenen şampiyonanın ilk gününde, eleme müsabakaları yapıldı.
Türkiye'nin şampiyonaya en fazla sporcuyla katılan ülke olduğunu vurgulayan Yıldız, "Müsabakalara 116 sporcuyla katılıyoruz. Bizden sonra Rusya ikinci büyük takım. İnşallah kupayı da biz alacağız." ifadelerini kullandı.
Yıldız ayrıca, şampiyona kapsamında "Temiz bir dünya için" sloganıyla sahil temizliği organizasyonu yapılacağını, bu etkinliğe Sevgi Evleri'nde kalan çocukların da katılacağını belirtti.
Şampiyona, yarın yapılacak müsabakalarla sürecek.
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