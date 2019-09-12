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Dünya Erkekler Boks Şampiyonası
- Erkekler 63 kiloda yarışan Tuğrulhan Erdemir, Rusya'da düzenlenen şampiyonada 2. tura çıktı
Spor 12.09.2019, 16:43 12.09.2019, 16:52
ANKARA (AA) - Dünya Erkekler Boks Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Tuğrulhan Erdemir, erkekler 63 kiloda 2. tura yükseldi.
Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Tuğrulhan Erdemir, Rusya'nın Ekaterinburg kentinde düzenlenen şampiyonanın dördüncü gününde ringe çıktı.
Erkekler 63 kiloda mücadele eden milli boksör, Alman Wladislaw Baryshnik'i mağlup ederek adını 2. tura yazdırdı.
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