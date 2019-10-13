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Dünya Gençler Badminton Şampiyonası

- Çift kızlarda mücadele eden Zehra Erdem ile Bengisu Erçetin elendi

Spor 12.10.2019, 13:19
Dünya Gençler Badminton Şampiyonası


ANKARA (AA) - Rusya'da düzenlenen Dünya Gençler Badminton Şampiyonası'nda çift kızlarda mücadele eden Zehra Erdem ile Bengisu Erçetin, dereceye giremedi.

Kazan'da devam eden organizasyonda Türkiye'yi, Zehra Erdem ile Bengisu Erçetin temsil etti.

Çift kızlar kategorisinde yarışan ve ilk turu maç yapmadan geçen milli sporcular, 2. turda Kanada'dan Crystal Lai-Wen Yu Zhang ikilisine 21-18 ve 21-19'luk setlerle 2-0 yenilerek elendi.

#Zehra Erdem #Dünya Gençler Badminton Şampiyonası #Bengisu Erçetin #Badminton
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