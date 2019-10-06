ANKARA (AA) - Dünya Gençler Badminton Şampiyonası yarın Rusya'da başlayacak.

Türkiye Badminton Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kazan'da gerçekleştirilecek organizasyonda Türkiye'yi çift kadınlardailetemsil edecek.

Organizasyon, 13 Ekim Pazar günü sona erecek.