Dünya Güreş Şampiyonası'na doğru
Türkiye Güreş Federasyonu (TGF) Başkanı Musa Aydın, Kazakistan'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nın 2020 Tokyo Olimpiyatları'na vize vereceğine işaret ederek
ANKARA (AA) - Türkiye Güreş Federasyonu (TGF) Başkanı Musa Aydın, Kazakistan'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nın 2020 Tokyo Olimpiyatları'na vize vereceğine işaret ederek, "Telafisi olmayacak müsabakalar bizleri bekliyor." dedi.
TGF'den yapılan açıklamaya göre Aydın, 14-22 Eylül tarihlerinde Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da düzenlenecek Dünya Güreş Şampiyonası'nın hazırlıklarını Bolu Aladağ'da sürdüren Grekoromen Milli Takımı'nın kampını ziyaret etti.
Açıklamada görüşlerine yer verilen TGF Başkanı Musa Aydın, "Son yılların en önemli Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyoruz. Kazakistan'da düzenlenecek şampiyonada ilk 6'ya girenler olimpiyat vizesi alacak. Telafisi olmayacak müsabakalar bizleri bekliyor." ifadelerini kullandı.
Aydın, tüm takımların kamplarını sık sık ziyaret ettiğini belirterek, "En ufak ihtiyaçlarının bile karşılanması için yoğun çaba sarf ediyoruz. Tek düşüncemiz onlara iyi bir çalışma ortamı hazırlamak. Tüm güreşçilerimizin performansı beni inanılmaz mutlu etti. Hedef olarak, 18 kotanın tamamının alınmasını koymuştum. Sporcuların çalışma azmi ve hırsı benim bu hedefe olan inancımı artırdı." değerlendirmesinde bulundu.
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