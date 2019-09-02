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Dünya Güreş Şampiyonası'na doğru

ANKARA (AA) - Dünya Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stilde mücadele edecek milli sporcular belirlendi.

Spor 02.09.2019, 07:24 02.09.2019, 09:37
Dünya Güreş Şampiyonası'na doğru
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ANKARA (AA) - Dünya Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stilde mücadele edecek milli sporcular belirlendi.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 14-22 Eylül tarihlerinde Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da gerçekleştirilecek şampiyonada Serbest Milli Takımı şu sporculardan oluşacak:

57 kilo: Süleyman Atlı

61 kilo: Recep Topal

65 kilo Selahattin Kılıçsallayan

70 kilo: Mustafa Kaya

74 kilo: Soner Demirtaş

79 kilo: Muhammet Nuri Kotanoğlu

86 kilo: Fatih Erdin

92 kilo: Süleyman Karadeniz

97 kilo: İbrahim Çiftçi

125 kilo: Taha Akgül

#Dünya Güreş Şampiyonası #kadro #serbest milli takımı #Taha Akgül
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