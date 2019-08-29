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Dünya Güreş Şampiyonası'na doğru

ANKARA (AA) - Dünya Güreş Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek Kadın Milli Takımı'nın kadrosu belirlendi.

Spor 29.08.2019, 06:43 29.08.2019, 10:34
Dünya Güreş Şampiyonası'na doğru
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ANKARA (AA) - Dünya Güreş Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek Kadın Milli Takımı'nın kadrosu belirlendi.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 14-22 Eylül tarihlerinde Kazakistan'da düzenlenecek şampiyonada kadınlar kategorisinde mücadele edecek milli sporcular şunlar:

50 kilo: Evin Demirhan

53 kilo: Zeynep Yetgil

55 kilo: Bediha Gün

57 kilo: Elif Jale Yeşilırmak

59 kilo: Elif Yanık

62 kilo: Aslı Tuğcu

65 kilo: Kadriye Aksoy

68 kilo: Buse Tosun

72 kilo: Beste Altuğ

76 kilo: Yasemin Adar

#Dünya Güreş Şampiyonası #güreş #Kadın Güreş Milli Takımı
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