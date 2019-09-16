NUR SULTAN (AA) - ALİİA RAİMBEKOVA - Kadın Güreş Milli Takımı Teknik Direktörü Efrahim Kahraman, bütün sıkletlerde mücadele edeceklerini belirterek, "Dünya Güreş Şampiyonası'nda beklentimiz büyük. Gönlümüzde büyük rakamlar var, inşallah bunun sonucuna varırız." dedi

Kahraman, Dünya Güreş Şampiyonası için geldiği Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Sporcuların morallerinin çok iyi olduğunu belirten Kahraman, "Kızlarımız buraya yine tarih yazmak için geldiler. Dünya şampiyonasında çok güçlü rakipler var." ifadelerini kullandı.

Kahraman, öncelikle kota için güreşeceklerine işaret ederek, şöyle konuştu:

"6 olimpik sıkletten 5 tanesi bizim ast takımımızdan. Sadece son kampımızda bir sakatlık nedeniyle 62 kiloda Aslı Tuğcu'nun acil bir ameliyat durumu oldu. Bunun yerine de genç bir sporcumuz Cansu Aksoy takıma girdi. İnşallah iyi bir şekilde temsil eder"

Bütün sıkletlerde mücadele edeceklerini dile getiren Kahraman, "Dünya Güreş Şampiyonası'nda beklentimiz büyük. Gönlümüzde büyük rakamlar var, inşallah bunun sonucuna varırız. Kızlarımız bunları başarabilecek kapasitedeler." değerlendirmesinde bulundu.

- "Çok iyi şeyler başarabileceğimize inanıyorum"

76 kiloda Türkiye'yi Dünya Şampiyonası'nda temsil eden sporcu Yasemin Adar, 2011 yılından itibaren güreş yaptığını ve bu zamana kadar dört Avrupa ve bir de dünya şampiyonluğu yaşadığını söyledi.

Dünya Güreş Şampiyonası için güzel bir hazırlık dönemi geçirdiklerine işaret eden Adar, "Beklentimiz gerçekten çok fazla. Burası çok önemli bir dünya şampiyonası. Çünkü ilk altıya giren sporcu 2020 Tokyo olimpiyatlarına gitmeye hak kazanacak. O yüzden rakiplerimizi çok iyi bilmemiz ve analiz edip, yenmemiz gerekiyor. Altı kotanın hepsinde de olimpiyata gideceğimize inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Adar, 2016 yılında Türkiye'den 5 sporcunun olimpiyatlara katıldığını, ancak derece elde edemediklerini hatırlatarak, hedeflerinin altıda altı yapıp olimpiyatlarda madalya almak olduğunu söyledi.

Sırtlarında tüm Türkiye'nin yükü olduğunu ifade eden Adar, "Bunun farkındayız ve bunun bilinciyle artık mindere çıkacağız. Haliyle ister istemez stres oluyor bizde. Ama artık biz profesyonel anlamda kendimizi kanıtlamış sporcularız. O yüzden çok iyi şeyler başarabileceğimize inanıyorum." şeklinde konuştu.