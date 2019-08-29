Dünya Güreş Şampiyonası'na doğru





ANKARA (AA) - Dünya Güreş Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek Kadın Milli Takımı'nın kadrosu belirlendi.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 14-22 Eylül tarihlerinde Kazakistan'da düzenlenecek şampiyonada kadınlar kategorisinde mücadele edecek milli sporcular şunlar:

50 kilo: Evin Demirhan



53 kilo: Zeynep Yetgil



55 kilo: Bediha Gün



57 kilo: Elif Jale Yeşilırmak

59 kilo: Elif Yanık



62 kilo: Aslı Tuğcu



65 kilo: Kadriye Aksoy



68 kilo: Buse Tosun



72 kilo: Beste Altuğ

76 kilo: Yasemin Adar