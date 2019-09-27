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Dünya Halter Şampiyonası sona erdi

- Türkiye şampiyonayı 2'şer altın ve gümüş madalyayla tamamladı - Kadınlar 45 kiloda Şaziye Erdoğan koparma ve toplamda altın madalya kazanan tek isim oldu

Spor 27.09.2019, 14:41
Dünya Halter Şampiyonası sona erdi

ANKARA (AA) - Dünya Halter Şampiyonası Tayland'da sona ererken, Türk Milli Takımı organizasyonu ikişer altın ve gümüş madalyayla tamamladı.

Pattaya kentindeki şampiyonaya altışar erkek ve kadın sporcuyla katılan Türkiye'nin en büyük başarısını kadınlar 45 kiloda Şaziye Erdoğan elde etti.

Milli sporcu koparmada 77 kiloyla altın madalya kazanırken, silkmede ise 92 kilo kaldırarak gümüş madalyada kaldı. Şaziye toplamda da 169 kiloya ulaşarak, ikinci altın madalyayı Türkiye'ye getirdi.

Şampiyonadaki ikinci gümüş madalya ise erkekler 67 kiloda podyuma çıkan Daniyar İsmayilov'dan geldi. Milli halterci koparmada 150 kilo kaldırarak dünya ikincisi oldu.


#Daniyar İsmayilov #Dünya Halter Şampiyonası #halter #Şaziye Erdoğan #tayland
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