Son Dakika
Rosneft, Suriye sınırındaki çalışmalarını durdurduğunu açıkladı
PKK-YPG’den "DEAŞ geri döndü" algısı oluşturma çabası
SMO Rasulayn’da, terör örgütünün silah deposunu ele geçirdi
Minibüsçülerden Barış Pınarı Harekatı’na destek
Barış Pınarı Harekatı devam ediyor
MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu Ankara Kalesi'nden düşerek hayatını kaybetti

Dünya ikinciliğini Mehmetçik'e armağan etti

Rusya'nın Ulan Ude kentinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda ikinci olan Elif Güneri, gümüş madalyasını, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik'e armağan etti.

Spor 17.10.2019, 11:03 17.10.2019, 15:44
Dünya ikinciliğini Mehmetçik'e armağan etti
Barış Pınarı Harekatı 9. gününde
Barış Pınarı Harekatı 9. gününde

KARABÜK (AA) - ORHAN KUZU - Rusya'nın Ulan Ude kentinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda ikinci olan Elif Güneri, gümüş madalyasını, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik'e armağan etti.

Milli sporcu Elif Güneri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kariyerinde bir dünya ikinciliği, üç dünya üçüncülüğü, iki Avrupa şampiyonluğu, bir Avrupa ikinciliği elde ettiğini söyledi.

Hayallerinden birinin de dünya şampiyonluğu olduğunu belirten milli boksör, "Rusya'da madalyanın ucundan tuttum ama nasip olmadı. Demek ki daha çok çalışmamız ve daha çok istememiz gerekiyormuş. Şimdi yapılacak olan diğer dünya şampiyonasına hazırlanacağım. Amacım şampiyonluk." diye konuştu.

- "Her alanda ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeliyiz"

Elif Güneri, mevcut dereceleriyle yetinen bir sporcu olmadığını, daha fazlasını istediğini anlattı.

Şampiyonluğun çok güzel bir duygu olduğunu dile getiren milli sporcu, şunları kaydetti:

"Ülkenin bayrağını en üste taşıyorsunuz. Bununla birlikte marşınızı bütün ülkelere dinletiyorsunuz. Ben bu duyguyu daha önce yaşadım ama dünya şampiyonasında yaşayamamıştım. Şimdi bunu yaşamak istiyorum. Dünya ikinciliğimi Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerlerimize armağan etmek istiyorum. Savaş sadece cephede olmuyor. Her alanda savaşmalıyız. Her alanda ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeliyiz. Bizler de elimizden geldiği kadar en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#boks #Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası #elif güneri #karabük
Yorumlar (0)
23°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 17 Ekim 2019
İmsak 05:31
Güneş 06:54
Öğle 12:39
İkindi 15:42
Akşam 18:13
Yatsı 19:31
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 7 14
2. Sivasspor 7 12
3. Trabzonspor 7 12
4. Konyaspor 7 12
5. Fenerbahçe 7 11
6. Başakşehir 7 11
7. Antalyaspor 7 11
8. Gaziantep FK 7 11
9. Malatyaspor 7 10
10. Galatasaray 7 10
11. Göztepe 7 9
12. Beşiktaş 7 8
13. Denizlispor 7 8
14. Ankaragücü 7 8
15. Çaykur Rizespor 7 8
16. Kasımpaşa 7 7
17. Gençlerbirliği 7 3
18. Kayserispor 7 3
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 14
2. Hatayspor 7 14
3. Balıkesirspor 7 13
4. Akhisar Bld.Spor 7 13
5. Fatih Karagümrük 7 12
6. Altay 7 12
7. Bursaspor 7 12
8. Keçiörengücü 7 11
9. Adana Demirspor 7 10
10. İstanbulspor 7 10
11. Erzurum BB 7 10
12. Osmanlıspor 7 10
13. Menemen Belediyespor 7 7
14. Adanaspor 7 6
15. Altınordu 7 5
16. Giresunspor 7 5
17. Boluspor 7 2
18. Eskişehirspor 7 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 8 24
2. Man City 8 16
3. Arsenal 8 15
4. Leicester City 8 14
5. Chelsea 8 14
6. Crystal Palace 8 14
7. Burnley 8 12
8. West Ham 8 12
9. Tottenham 8 11
10. Bournemouth 8 11
11. Wolverhampton 8 10
12. M. United 8 9
13. Sheffield United 8 9
14. Brighton 8 9
15. Aston Villa 8 8
16. Newcastle 8 8
17. Southampton 8 7
18. Everton 8 7
19. Norwich City 8 6
20. Watford 8 3
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 18
2. Barcelona 8 16
3. Atletico Madrid 8 15
4. Granada 8 14
5. Real Sociedad 8 13
6. Sevilla 8 13
7. Athletic Bilbao 8 12
8. Valencia 8 12
9. Villarreal 8 11
10. Levante 8 11
11. Osasuna 8 11
12. Getafe 8 10
13. Real Valladolid 8 10
14. Eibar 8 9
15. Celta de Vigo 8 9
16. Real Betis 8 9
17. Deportivo Alaves 8 8
18. Mallorca 8 7
19. Espanyol 8 5
20. Leganés 8 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@