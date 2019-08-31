Dünya Judo Şampiyonası'nda bronz madalya

İSTANBUL (AA) - Japonya'da devam eden Dünya Judo Şampiyonası'nda kadınlar +78 kiloda milli sporcu Kayra Sayit, bronz madalya kazandı.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Tokyo'daki Nippon Budokan Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonada kadınlar +78 kiloda Kayra Sayit tatamiye çıktı.

İlk turu maç yapmadan geçen Kayra, ikinci turda Kazak Nazgül Maratova'yı, üçüncü turda Belaruslu Maryna Slutskaya'yı, çeyrek finalde de Japon Sarah Asahina'yı mağlup ederek yarı finalist oldu.

Kayra, yarı finalde Japon Akira Sone'ye mağlup olurken, üçüncülük maçında Brezilyalı Beatriz Souza'yı yenerek bronz madalya kazanma başarısı gösterdi.

Şampiyona, yarın Türkiye'nin yer almayacağı karma takım müsabakalarıyla son bulacak.