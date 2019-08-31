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Dünya Judo Şampiyonası'nda bronz madalya
- Milli sporcu Kayra Sayit, kadınlar +78 kiloda üçüncü oldu
Spor 31.08.2019, 13:24 31.08.2019, 16:48
İSTANBUL (AA) - Japonya'da devam eden Dünya Judo Şampiyonası'nda kadınlar +78 kiloda milli sporcu Kayra Sayit, bronz madalya kazandı.
Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Tokyo'daki Nippon Budokan Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonada kadınlar +78 kiloda Kayra Sayit tatamiye çıktı.
Kayra, yarı finalde Japon Akira Sone'ye mağlup olurken, üçüncülük maçında Brezilyalı Beatriz Souza'yı yenerek bronz madalya kazanma başarısı gösterdi.
Şampiyona, yarın Türkiye'nin yer almayacağı karma takım müsabakalarıyla son bulacak.
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