Dünya Kupası Tarihi - Dünya Kupası Ne Zaman - Dünya Kupasına Nasıl Gidilir?

FIFA Dünya Kupası, uluslararası müsabakalar arasında dünyada en çok ses getiren futbol turnuvalarının başında yer almaktadır. Futbol sporu alanında en üst düzey sorumlu yönetim kurumu olan Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği kısaltılmış adıyla FIFA tarafından her 4 yılda 1 olacak şekilde düzenlenmektedir. Söz konusu futbol turnuvasına, sadece FIFA’ya üye olan erkek milli takımları katılabilmektedir. Dünya çapında en çok takip edilen uluslararası futbol müsabakalarından olan dünya kupası ilk olarak 1930 yılında düzenlenmiştir.

Dünya kupası finalleri her 4 yılda 1 belirlenen ülkenin sınırları içerisinde yer alan şehirlerde düzenlenmektedir. Bu finallerde, turnuvanın düzenlendiği ülkenin erkek milli takımı da dahil olmak üzere 32 tane ülkenin milli takımı futbol dünyasının en büyük ödülü için kozlarını paylaşmaktadır. Günümüze kadar toplam 21 dünya kupası turnuvası düzenlenmiş olup, bu turnuvalarda 8 farklı milli takım şampiyonluk kupasını kaldırabilmiştir.

Ülkeler Dünya Kupası Finallerine Nasıl Katılır?

FIFA tarafından belirlenen dünya kupası turnuva statüsüne göre, belirlenen turnuva tarihi öncesindeki 3 yıl boyunca eleme müsabakaları oynanmaktadır. Güncel olarak FIFA’ya üye olan 211 ülkenin içinde yer alan ulusal takımlar birbirleriyle eleme maçları oynayarak adlarını dünya kupası final gruplarına yazdırmaya çalışırlar. Bu elemelerden başarılı olan milli takımlar final gruplarında belirli kurallara göre yer alırlar. Bir tek dünya kupası finallerine ev sahipliği yapacağı açıklanmış olan ülke, söz konusu elemelere katılmadan direkt olarak dünya kupası final gruplarına dâhil edilir.

Grup müsabakaları için 4’er takımdan toplam 8 gruba ayrılan milli takımlardan her biri kendi gurubunda yer alan diğer ulusal takımlarla birer maç yapar. Bu maçlar neticesinde grupta ilk 2 sırada yer alan milli takımlar bir sonraki tura geçerek tek maçlı eleminasyon sistemiyle müsabakalara devam ederler. Grubun son 2 sırasında yer alan takımlar turnuvadan elenirler.

Dünya Kupası En’leri

İçinde bulunduğumuz yıla kadar toplam 21 dünya kupası düzenlenmiştir. Bu 21 turnuvanın hepsine katılma başarısı gösteren Brezilya, 5 kere dünya kupası şampiyonu olarak bu alanda en başarılı milli takımı konumundadır. Dünya kupası kazananlar arasında, Brezilya’nın ardından Almanya ve İtalya 4’er kere; Arjantin, Fransa ve Uruguay da 2’er kere bu başarıya ulaşmışlardır. İngiltere ve İspanya 1’er kez şampiyon olurken dünya kupası 2018 final maçını da Fransa kazanmıştır.

Dünya Kupası'nı en fazla kazanan ülke hangisi?

Brezilya 5 (1958, 1962, 1970, 1994, 2002)

Almanya 4 (1954, 1974, 1990, 2014)

İtalya 4 (1934, 1938, 1982, 2006)

Arjantin 2 (1978, 1986)

Uruguay 2 (1930, 1950)

Fransa 2 (1998, 2018)

İngiltere 1 (1966)

İspanya 1 (2010)

Yıl ve Düzenlendiği Ülke Şampiyon

1930 - Uruguay Uruguay

1934 - İtalya İtalya

1938- Fransa İtalya

1950 - Brezilya Uruguay

1954 - İsviçre Batı Almanya

1958 - İsveç Brezilya



1962 - Şili Brezilya1966 - İngiltere İngiltere1970 - Meksika Brezilya1974 - Batı Almanya Batı Almanya1978 - Arjantin Arjantin1982 - İspanya İtalya1986 - Meksika Arjantin1990 - İtalya Batı Almanya1994 - ABD Brezilya1998 - Fransa Fransa2002 - Güney Kore & Japonya Brezilya2006 - Almanya İtalya2010 - Güney Afrika İspanya2014 - Brezilya Almanya2018 - Rusya Fransa