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Dünya Kupası Tarihi - Dünya Kupası Ne Zaman - Dünya Kupasına Nasıl Gidilir?

FIFA Dünya Kupası, uluslararası müsabakalar arasında dünyada en çok ses getiren futbol turnuvalarının başında yer almaktadır.

Spor 14.10.2019, 22:00 14.10.2019, 23:00 Emir Yılmaz
Dünya Kupası Tarihi - Dünya Kupası Ne Zaman - Dünya Kupasına Nasıl Gidilir?

Dünya Kupası Tarihi - Dünya Kupası Ne Zaman - Dünya Kupasına Nasıl Gidilir?

FIFA Dünya Kupası, uluslararası müsabakalar arasında dünyada en çok ses getiren futbol turnuvalarının başında yer almaktadır. Futbol sporu alanında en üst düzey sorumlu yönetim kurumu olan Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği kısaltılmış adıyla FIFA tarafından her 4 yılda 1 olacak şekilde düzenlenmektedir. Söz konusu futbol turnuvasına, sadece FIFA’ya üye olan erkek milli takımları katılabilmektedir. Dünya çapında en çok takip edilen uluslararası futbol müsabakalarından olan dünya kupası ilk olarak 1930 yılında düzenlenmiştir.

Dünya kupası finalleri her 4 yılda 1 belirlenen ülkenin sınırları içerisinde yer alan şehirlerde düzenlenmektedir. Bu finallerde, turnuvanın düzenlendiği ülkenin erkek milli takımı da dahil olmak üzere 32 tane ülkenin milli takımı futbol dünyasının en büyük ödülü için kozlarını paylaşmaktadır. Günümüze kadar toplam 21 dünya kupası turnuvası düzenlenmiş olup, bu turnuvalarda 8 farklı milli takım şampiyonluk kupasını kaldırabilmiştir.

Ülkeler Dünya Kupası Finallerine Nasıl Katılır?

FIFA tarafından belirlenen dünya kupası turnuva statüsüne göre, belirlenen turnuva tarihi öncesindeki 3 yıl boyunca eleme müsabakaları oynanmaktadır. Güncel olarak FIFA’ya üye olan 211 ülkenin içinde yer alan ulusal takımlar birbirleriyle eleme maçları oynayarak adlarını dünya kupası final gruplarına yazdırmaya çalışırlar. Bu elemelerden başarılı olan milli takımlar final gruplarında belirli kurallara göre yer alırlar. Bir tek dünya kupası finallerine ev sahipliği yapacağı açıklanmış olan ülke, söz konusu elemelere katılmadan direkt olarak dünya kupası final gruplarına dâhil edilir.

Grup müsabakaları için 4’er takımdan toplam 8 gruba ayrılan milli takımlardan her biri kendi gurubunda yer alan diğer ulusal takımlarla birer maç yapar. Bu maçlar neticesinde grupta ilk 2 sırada yer alan milli takımlar bir sonraki tura geçerek tek maçlı eleminasyon sistemiyle müsabakalara devam ederler. Grubun son 2 sırasında yer alan takımlar turnuvadan elenirler.

dünya kupası

Dünya Kupası En’leri

İçinde bulunduğumuz yıla kadar toplam 21 dünya kupası düzenlenmiştir. Bu 21 turnuvanın hepsine katılma başarısı gösteren Brezilya, 5 kere dünya kupası şampiyonu olarak bu alanda en başarılı milli takımı konumundadır. Dünya kupası kazananlar arasında, Brezilya’nın ardından Almanya ve İtalya 4’er kere; Arjantin, Fransa ve Uruguay da 2’er kere bu başarıya ulaşmışlardır. İngiltere ve İspanya 1’er kez şampiyon olurken dünya kupası 2018 final maçını da Fransa kazanmıştır.

Dünya Kupası'nı en fazla kazanan ülke hangisi?

Brezilya            5 (1958, 1962, 1970, 1994, 2002)    
Almanya          4 (1954, 1974, 1990, 2014)    
İtalya               4 (1934, 1938, 1982, 2006)    
Arjantin           2 (1978, 1986)    
Uruguay          2 (1930, 1950)    
Fransa            2 (1998, 2018)    
İngiltere          1 (1966)    
İspanya          1 (2010)

Yıl ve Düzenlendiği Ülke        Şampiyon    
1930 - Uruguay                       Uruguay    
1934 - İtalya                           İtalya    
1938- Fransa                        İtalya    
1950 - Brezilya                     Uruguay    
1954 - İsviçre                       Batı Almanya    
1958 - İsveç                         Brezilya    

1962 - Şili                             Brezilya    
1966 - İngiltere                    İngiltere    
1970 - Meksika                   Brezilya    
1974 - Batı Almanya          Batı Almanya    
1978 - Arjantin                   Arjantin    
1982 - İspanya                  İtalya    
1986 - Meksika                 Arjantin    
1990 - İtalya                     Batı Almanya    
1994 - ABD                      Brezilya    
1998 - Fransa                   Fransa    
2002 - Güney Kore & Japonya        Brezilya    
2006 - Almanya        İtalya    
2010 - Güney Afrika        İspanya    
2014 - Brezilya        Almanya    
2018 - Rusya        Fransa

#Dünya Kupasına Nasıl Gidilir #Dünya Kupası Tarihi #Dünya Kupası
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