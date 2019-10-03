Dünya Kupası’nda altın madalya Brezilya ve Rusya’nın oldu
Antalya’nın Kaş ilçesinde 1-5 Ekim arasında düzenlenen serbest dalış şampiyonası devam ediyor. Dünya Kupası’nda Brezilya ve Rusya altın madalya elde etti.
Antalya’nın Kaş ilçesinde 1-5 Ekim arasında düzenlenen serbest dalış şampiyonası devam ediyor. Dünya Kupası’nda Brezilya ve Rusya altın madalya elde etti.
‘Kaş Başka’ Outdoor Serbest Dalış Dünya Kupası ve Serbest Dalış Deniz Bireysel Türkiye Şampiyonası’nda yarışan sporcular, paletsiz sabit ağırlık (CNF) disiplininde mücadele etti.
Dünya Kupası yarışma programıyla eş zamanlı olarak TSSF tarafından gerçekleştirilen Serbest Dalış Deniz Bireysel Türkiye Şampiyonası’nda, erkeklerde 1,20 dakikada 30 metreye dalan Görkem Gedik, kadınlarda 1,46 dakikayla 30 metreye dalış yapan Yaren Türk, altın madalyanın sahibi oldu.
Yarışlarda dereceye giren sporculara, saat 18.00’de Kaş Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törenle madalya takdim edilecek.
Öte yandan zorlu dalışların yapıldığı şampiyonada bir sporcu baygınlık geçirdi.(İHA)
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