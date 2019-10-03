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Dünya Kupası’nda altın madalya Brezilya ve Rusya’nın oldu

Antalya’nın Kaş ilçesinde 1-5 Ekim arasında düzenlenen serbest dalış şampiyonası devam ediyor. Dünya Kupası’nda Brezilya ve Rusya altın madalya elde etti.

Spor 03.10.2019, 17:03
Dünya Kupası’nda altın madalya Brezilya ve Rusya’nın oldu

Antalya’nın Kaş ilçesinde 1-5 Ekim arasında düzenlenen serbest dalış şampiyonası devam ediyor. Dünya Kupası’nda Brezilya ve Rusya altın madalya elde etti.

‘Kaş Başka’ Outdoor Serbest Dalış Dünya Kupası ve Serbest Dalış Deniz Bireysel Türkiye Şampiyonası’nda yarışan sporcular, paletsiz sabit ağırlık (CNF) disiplininde mücadele etti.

Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) ile Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen Dünya Kupası’nda, Türkiye, Rusya, Kazakistan ve Brezilya olmak üzere 4 ülkeden toplamda 9 sporcu yarıştı. Kaş Belediyesi İnceboğaz Sosyal Tesisleri açıklarında yapılan yarışlar sonunda, erkeklerde 2,10 dakika ile 46 metreye dalan Brezilyalı sporcu Raphael Gustavo Dalmeida Vilamiu, kadınlarda 2,50 dakikada 56 metre dalış yapan Rus sporcu Olga Davydova, altın madalya kazandı.

Dünya Kupası yarışma programıyla eş zamanlı olarak TSSF tarafından gerçekleştirilen Serbest Dalış Deniz Bireysel Türkiye Şampiyonası’nda, erkeklerde 1,20 dakikada 30 metreye dalan Görkem Gedik, kadınlarda 1,46 dakikayla 30 metreye dalış yapan Yaren Türk, altın madalyanın sahibi oldu.

Yarışlarda dereceye giren sporculara, saat 18.00’de Kaş Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törenle madalya takdim edilecek.

Öte yandan zorlu dalışların yapıldığı şampiyonada bir sporcu baygınlık geçirdi.

(İHA)
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