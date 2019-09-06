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Dünya Motokros Şampiyonası
-Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Dünya Motokros Şampiyonası'nın 17. ayak yarışlarının düzenlendiği Afyonkarahisar'da sanatçı Fedon, hayranlarıyla buluştu
Spor 06.09.2019, 22:49
AFYONKARAHİSAR (AA) - Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Dünya Motokros Şampiyonası'nın 17. ayak yarışlarının düzenlendiği Afyonkarahisar'da sanatçı Fedon, hayranlarıyla buluştu.
Fedon'un bazı şarkılarına izleyiciler de eşlik etti.
Yarın antrenman ve sıralama turlarıyla başlayacak Dünya Motokros Şampiyonası, 57 televizyon kuruluşu tarafından 7 kıtada, 176 ülkede canlı yayınlanacak.
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