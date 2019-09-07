Dünya Motokros Şampiyonası
- Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen Dünya Motokros Şampiyonası'nın (MXGP) 17. ayağında sıralama turları yapılıyor
AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen Dünya Motokros Şampiyonası'nın (MXGP) 17. ayağında sıralama turları yapılıyor.
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ikinci kez gerçekleştirilen Afyon Motor Sporları Merkezi'ndeki organizasyonda, çeşitli kategorilerde mücadeleler sürüyor.
Avrupa Motokros Şampiyonası'nın ilk yarışında 30.44'lük derecesiyle Manuel Iacopi birinci, 30.48'lik derecesiyle Brad Anderson ikinci, 31.05'lik derecesiyle Mike Kras üçüncü oldu.
Dünya Kadınlar Şampiyonası'nın ilk yarışında 26.02'lik derecesiyle Courtney Duncan birinci, 26.14'lük derecesiyle Sara Andersen ikinci, 26.28'lik derecesiyle Nancy Van De Ven üçüncü sırayı aldı.
Dünya Gençler Şampiyonası'nın eleme yarışlarında ise 23.58'lik derecesiyle Jorge Prado birinci, 24.14'lük derecesiyle Roan Van De Moosdijk ikinci, 24.19'luk derecesiyle Maxime Renaux üçüncü sırada mücadeleyi bitirdi.
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