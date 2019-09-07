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Dünya Motokros Şampiyonası
- Şampiyonanın Afyonkarahisar'daki 17. ayağının eleme yarışında Hollandalı sporcu Glenn Coldenhoff, ilk sırada yer aldı
Spor 07.09.2019, 18:52
AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen Dünya Motokros Şampiyonası'nın (MXGP) 17. ayağında eleme yarışı yapıldı.
Afyon Motor Sporları Merkezi'ndeki organizasyonda MXGP'nin eleme mücadelesinde Hollandalı sporcu Glenn Coldenhoff, 23.41.215'lik derecesiyle ilk sırayı aldı.
Organizasyonda yarın Dünya Motokros Şampiyonası'nın 17. ayağının 1. yarışı ve final mücadelesi yapılacak.
Avrupa Motokros Şampiyonası (EMX 2T) ve Dünya Kadınlar Şampiyonası'nda (WMX) final, Dünya Gençler Şampiyonası'nda da 1. yarış ve final mücadelesi gerçekleştirilecek.
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