Son Dakika
Türkiye Vücut Geliştirme Fitness Şampiyonası ve Milli Takım Seçmeleri
ANALİZ - Sisi rejimi Mübarek dönemini aratıyor
Kastamonu Belediyespor Çekya'ya gitti
Çanakkale'de 112 düzensiz göçmen yakalandı
PTT PAL ile Güvenlik-İş Sendikası Toplu İş Sözleşmesi
Japonya'nın rengarenk kepenkleri
AB'den İran'a nükleer anlaşma uyarısı
Savaşta düşmana korku salan "Tülütabaklar"
"Belediyede gizli, kapalı hiç bir şey olmayacak"
Adalet Bakanı yargı muhabirleriyle buluştu

Dünya Motokros Şampiyonası

AFYONKARAHİSAR (AA) - Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Afyonkarahisar'da gerçekleşen Dünya Motokros Şampiyonası'na katılan sporcular hazırlıklarını sürdürüyor.

Spor 06.09.2019, 12:24 06.09.2019, 13:19
Dünya Motokros Şampiyonası

AFYONKARAHİSAR (AA) - Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Afyonkarahisar'da gerçekleşen Dünya Motokros Şampiyonası'na katılan sporcular hazırlıklarını sürdürüyor.

Türkiye Motosiklet Federasyonunun (TMF) ev sahipliğinde Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde düzenlenecek şampiyona için dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen yarışçılar son kontrollerini yapıyor.

Organizasyonda dünyaca ünlü üreticilerin ve markaların tanıtım çalışmaları da yer alıyor. Üç kategoride toplam 90 sporcu yarışacağı şampiyonada, Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP), Dünya Motokros Şampiyonası MX2 sınıfı ve Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası'nda (WMX) kategorilerinde ünlü yarışçılar, dünyanın en iyi pistinde ter dökecek.

Festival alanında da Afyonkarahisar Valiliği ile Afyonkarahisar Belediyesi ve çeşitli kurumlara ait tanıtım stantları kuruldu.

Türkiye ve farklı ülkelerden çok sayıda motokros ve adrenalin tutkunu alana giriş yapmaya başladı.

Alanda, gün boyunca voleybol, tenis, masa tenisi, badminton, geleneksel okçuluk, satranç, pickle ball, zipline, dev salıncak, basketbol turnuvası, test sürüşleri ve çeşitli spor oyunlarıyla beraber sponsor etkinlikleri düzenlenecek.

Şampiyona, saat 18.00'de açılış seremonisiyle başlayacak. Organizasyonun ilk günü Fedon konseriyle sona erecek.

#Afyonkarahisar #Dünya Motokros Şampiyonası #futbol
Yorumlar (0)
Günlük GazetelerTümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@